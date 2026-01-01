Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дени и Мэни в кино!» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Мастер и Маргарита» в Зимнем театре Сочи

Спектакль «Мастер и Маргарита» в «Зимний» Сочи — это событие, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. Постановка, созданная Московским классическим театром, предлагает новое прочтение знаменитого романа Михаила Булгакова. В ней гармонично сочетаются элементы традиционного театра и современные технологии, что делает спектакль актуальным и привлекательным для широкой аудитории.

Зал «Зимний», расположенный в самом сердце города, славится своей архитектурной элегантностью и уютной атмосферой. Эти условия создают идеальное пространство для восприятия мистического мира булгаковского произведения. Исторический зал известен своими великолепными акустическими свойствами и комфортом, что идеально подходит для воплощения сложных образов и сюжетов, созданных великим писателем.

«Мастер и Маргарита» — результат кропотливой работы творческой команды, которая с уважением отнеслась к каждому нюансу оригинального текста. Постановка станет ярким культурным событием и подарит зрителям новые впечатления и глубокие размышления.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события. Купить билеты на нашем сайте — простой и удобный способ получить место на спектакле.

Обратите внимание: возможна смена актёрского состава.

Актёрский состав:

  • Юлия Такшина
  • Анатолий Журавлев
  • Николай Бандурин
  • Дмитрий Щербина
  • Александр Морозов
  • Александр Рапопорт
  • Александр Аксёнов
  • Антон Свистунов
  • Сергей Гузеев
В ролях
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Николай Бандурин
Дмитрий Щербина
Александр Морозов
Александр Морозов

Купить билет на спектакль Мастер и Маргарита

Помощь с билетами
В других городах
Июль
Август
5 июля воскресенье
20:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
5 августа среда
20:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2

В ближайшие дни

Мюзикл-шоу: «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»
12+
Мюзикл

Мюзикл-шоу: «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»

27 июня в 20:00 Зимний театр
от 1000 ₽
Ромео и Джульетта
12+
Балет

Ромео и Джульетта

24 июля в 19:00 Зимний театр
от 1200 ₽
Вий
12+
Драма

Вий

23 июня в 19:00 Зимний театр
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше