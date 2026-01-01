Спектакль Мастер и Маргарита

Моноспектакль «Мастер и Маргарита» в арт-кафе «Подвал бродячей собаки»

Литературный театр «Классика» представляет уникальный моноспектакль по культовому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это произведение, ставшее классикой XX века, погружает зрителей в историю жертвенной любви и подвиги женщины, которая, подобно античному Орфею, отправляется в ад ради спасения своего возлюбленного.

Исполнительницей главных ролей станет лауреат международных фестивалей Марианна Семёнова, которая представит целую галерею булгаковских персонажей: Воланда, Иешуа Га-Ноцри, кота Бегемота, Понтия Пилата, а также, конечно же, Мастера и Маргариту.

Творческая команда

Автор инсценировки и режиссер спектакля — заслуженная артистка РФ Дженни Катышева, которая является руководителем литературного театра «Классика». Спектакль объединяет в себе комедию и трагедию, мистику и иронию, открывая новые смыслы произведения и заинтересует любителей как классической литературы, так и театральных интерпретаций.

Музыкальное сопровождение

Во время действия звучит музыка величайших композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен, Вольфганг Амадей Моцарт, Christoph Gluck и Фридерик Шопен, что добавляет дополнительную глубину и атмосферу в спектакль.

