Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Мастер и Маргарита»: встреча с классикой

В концертном зале «Новая сцена» (бывший ДК «Комбайностроитель») пройдет незабываемый спектакль по роману Михаила Булгакова. Зрители смогут увидеть на сцене волшебного Воланда, загадочных ведьм, котов и известных исторических личностей, которые переплетаются в запутанной игре поэта Ивана Бездомного. Эта история перенесет вас в атмосферу Москвы 1930-х годов, где живое исполнение актеров и завораживающая музыка создадут уникальную атмосферу.

Спектакль длится 2 часа 30 минут, и за это время зрители увидят, как сложно адаптировать «Мастера и Маргариту» для театра. Но когда успех приходит, он поражает воображение. Мизансцены, яркие танцы, великолепные костюмы, мастерство светового дизайна и блестящая игра актеров делают каждое представление истинным волшебством.

Театральная интерпретация романа Булгакова успешно передает его магию. Зрители переживают все оттенки атмосферы 30-х годов, ощущают дух того времени и даже представляют его ароматы. Это не просто спектакль, а настоящая встреча с великим произведением, где каждый элемент идеально взаимосвязан.

Воланд, ведьмы, коты и исторические персонажи кажутся выдумкой больного воображения поэта, но реальность спектакля заставляет задуматься о природе творчества и его влиянии на жизнь. Этот сюжет привлекает к участию в постановке множество актеров, и лишь немногим удается воплотить его на сцене с должной искренностью и верой в то, что любовь сильнее смерти.

Спектакль «Мастер и Маргарита» уже 20 лет радует зрителей и заслужил признание как в СНГ, так и за рубежом. Он стал подлинным шедевром искусства театра XXI века.

Купить билет на спектакль Мастер и Маргарита

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
23 октября пятница
19:00
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Собака, которая не умела лаять
0+
Детский Кукольный

Собака, которая не умела лаять

17 июня в 11:00 Красноярский театр кукол
от 450 ₽
Мелкий бес
18+
Драма Кукольный

Мелкий бес

16 июня в 19:00 Красноярский театр кукол
от 750 ₽
Серебряное копытце
0+
Детский Кукольный

Серебряное копытце

18 июня в 11:00 Красноярский театр кукол
от 450 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше