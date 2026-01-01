Спектакль Мастер и Маргарита

Приготовьтесь к захватывающему спектаклю, где сливаются магия пятого измерения и трагизм человеческих судеб. В новом постановлении по легендарному роману классика Михаила Булгакова зрителям предстоит незабываемая встреча с таинственными персонажами и забавами дьявольской свиты.
Спектакль, поставленный Сергеем Алдониным, впервые был представлен в мастерской Марка Захарова и уже более двадцати лет собирает аншлаги. Здесь зрители становятся частью уникальной мистерии, воссозданной по черновикам великого автора.
Динамика сценического действия захватывает: пространство зала и сцены становится единым целым, а герои появляются из ниоткуда и также загадочно исчезают. Из окон и темных углов возникает множество булгаковских персонажей, предоставляя зрителям возможность по-новому взглянуть на знаменитую трагикомедию.
Спектакль насыщен музыкой, пантомимой и эффектными трюками, что делает его ярким представителем театра, который любит общественность. Это шоу ожидают, обсуждают, восхищаются, открывая для себя каждый раз неизведанные миры великого Булгакова.
Спектакль представлен театральной компанией Сергея Алдонина совместно с Музеем-театром «Булгаковский дом». В роли исполнителей предстают: