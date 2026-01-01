Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

12+
Возраст 12+

О спектакле

Тайны и магия Булгакова на театральной сцене

Приготовьтесь к захватывающему спектаклю, где сливаются магия пятого измерения и трагизм человеческих судеб. В новом постановлении по легендарному роману классика Михаила Булгакова зрителям предстоит незабываемая встреча с таинственными персонажами и забавами дьявольской свиты.

Спектакль, поставленный Сергеем Алдониным, впервые был представлен в мастерской Марка Захарова и уже более двадцати лет собирает аншлаги. Здесь зрители становятся частью уникальной мистерии, воссозданной по черновикам великого автора.

Динамика сценического действия захватывает: пространство зала и сцены становится единым целым, а герои появляются из ниоткуда и также загадочно исчезают. Из окон и темных углов возникает множество булгаковских персонажей, предоставляя зрителям возможность по-новому взглянуть на знаменитую трагикомедию.

Спектакль насыщен музыкой, пантомимой и эффектными трюками, что делает его ярким представителем театра, который любит общественность. Это шоу ожидают, обсуждают, восхищаются, открывая для себя каждый раз неизведанные миры великого Булгакова.

Театральная компания и исполнители

Спектакль представлен театральной компанией Сергея Алдонина совместно с Музеем-театром «Булгаковский дом». В роли исполнителей предстают:

  • Ян Ильвес
  • Екатерина Климова
  • Наталья Булыга
  • Константин Богданов
  • Лолита Яновская
  • Денис Набережнев
  • Юлия Хлынина
  • Валентин Смирнов
  • Михаил Горский
  • Сергей Алдонин
  • Алексей Коряков
  • Владислав Князев
  • Ксения Лукьянчикова
  • Андрей Курносов
  • Изнаур Орцуев
  • Тимур Орагвелидзе
  • Евгений Самарин
  • Екатерина Волкова
  • Оксана Коростышевская
  • Елена Морозова
  • Яннис Караяннидис
  • Артём Тверской
  • Георгий Караяниди
  • Алёна Цедилина
  • Татьяна Фатехова
  • Марина Савичева
В ролях
Ян Ильвес
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Валентин Смирнов
Михаил Горский

Купить билет на спектакль Мастер и Маргарита

Помощь с билетами
В других городах
Март
10 марта вторник
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17

В ближайшие дни

Миленькие мои, или Кто писает в лифте?
16+
Комедия
Миленькие мои, или Кто писает в лифте?
21 марта в 18:00 ЦКИ «Прогресс»
Билеты
Однажды навсегда
16+
Пластический
Однажды навсегда
8 марта в 18:00 ЦКИ «Прогресс»
от 900 ₽
Собеседование. Метод Гренхольма
16+
Драма
Собеседование. Метод Гренхольма
31 марта в 19:00 Театр «Кот»
от 1400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше