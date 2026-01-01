Спектакль Мастер и Маргарита

Тайны и магия Булгакова на театральной сцене

Приготовьтесь к захватывающему спектаклю, где сливаются магия пятого измерения и трагизм человеческих судеб. В новом постановлении по легендарному роману классика Михаила Булгакова зрителям предстоит незабываемая встреча с таинственными персонажами и забавами дьявольской свиты.

Спектакль, поставленный Сергеем Алдониным, впервые был представлен в мастерской Марка Захарова и уже более двадцати лет собирает аншлаги. Здесь зрители становятся частью уникальной мистерии, воссозданной по черновикам великого автора.

Динамика сценического действия захватывает: пространство зала и сцены становится единым целым, а герои появляются из ниоткуда и также загадочно исчезают. Из окон и темных углов возникает множество булгаковских персонажей, предоставляя зрителям возможность по-новому взглянуть на знаменитую трагикомедию.

Спектакль насыщен музыкой, пантомимой и эффектными трюками, что делает его ярким представителем театра, который любит общественность. Это шоу ожидают, обсуждают, восхищаются, открывая для себя каждый раз неизведанные миры великого Булгакова.

Театральная компания и исполнители

Спектакль представлен театральной компанией Сергея Алдонина совместно с Музеем-театром «Булгаковский дом». В роли исполнителей предстают: