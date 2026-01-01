Оповещения от Киноафиши
Мастер и Маргарита
12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Мастер и Маргарита» во Дворце молодёжи Екатеринбурга

Дворец молодёжи Екатеринбурга приглашает зрителей на спектакль по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это уже 20 лет продолжающаяся традиция, которая завоевала сердца зрителей как в странах СНГ, так и за их пределами.

Искусство и волшебство на сцене

Спектакль поражает своей атмосферой, пропитанной духом Москвы 1930-х годов. Удачно продуманные мизансцены, яркие танцы и роскошные костюмы делают этот театральный шедевр незабываемым. Игра актеров и мастерство художника по свету превращают каждое представление в настоящее волшебство.

Мистика и творчество в театре

Театральная версия романа Булгакова не уступает оригинальному произведению ни в силе воздействия, ни в глубине затрагиваемых тем. Зрители оказываются в центре мистического действия, ощущая атмосферу, краски и даже запахи тех времён.

Сложный путь к успеху

Воланд, ведьмы, коты и исторические личности обретают новую жизнь на сцене. Эти персонажи, кажется, плод воображения поэта Ивана Бездомного, но в спектакле они поднимают важные вопросы о природе творчества и его влиянии на жизнь. Поставить спектакль о «Мастере и Маргарите» — мечта многих актеров, однако для достижения успеха требуется искренность и вера в любовь, которая сильнее смерти.

Непревзойденный классик театра XXI века

Спектакль «Мастер и Маргарита» оставляет неизгладимое впечатление и по праву заслужил репутацию одного из самых популярных и выдающихся в современной театральной культуре.

Купить билет на спектакль Мастер и Маргарита

Март
28 марта суббота
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1200 ₽

