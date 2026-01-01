Спектакль «Мастер и Маргарита» в Свердловском театре драмы

В Свердловском академическом театре драмы состоится ожиданный спектакль по роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в Москве 1930-х годов, погружая зрителя в мир лжи, зависти и жадности, а также раскрывая тайны известных писателей. Атмосфера бала весеннего полнолуния станет фоном для захватывающей истории о том, как одни ждут казни, а другие — прощения.

«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах…» — так начинается загадочная история, положенная в основу спектакля. Вместе с любимыми героями мы сможем вновь пережить великолепный роман Булгакова, рассматривая московские нравы 20-30-х годов прошлого века. Через призму событий спектакля развернётся сложная мозаика человеческих страстей, где абсолютная сила Любви помогает Маргарите найти своего Мастера.

Актерский состав

В роли главных персонажей выступят: