Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 200 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Мастер и Маргарита» в Свердловском театре драмы

В Свердловском академическом театре драмы состоится ожиданный спектакль по роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в Москве 1930-х годов, погружая зрителя в мир лжи, зависти и жадности, а также раскрывая тайны известных писателей. Атмосфера бала весеннего полнолуния станет фоном для захватывающей истории о том, как одни ждут казни, а другие — прощения.

«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах…» — так начинается загадочная история, положенная в основу спектакля. Вместе с любимыми героями мы сможем вновь пережить великолепный роман Булгакова, рассматривая московские нравы 20-30-х годов прошлого века. Через призму событий спектакля развернётся сложная мозаика человеческих страстей, где абсолютная сила Любви помогает Маргарите найти своего Мастера.

Актерский состав

В роли главных персонажей выступят:

  • Александр Хворов
  • Алёна Гончарук
  • Максим Почепко
  • Александр Кусков
  • Полина Саверченко
  • Юлия Костина
  • Игорь Кожевин
  • Евгений Бушуев
  • Алексей Агапов
  • Ильдар Гарифуллин
  • Михаил Быков
  • Илья Андрюков

Апрель
10 апреля пятница
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 300 ₽

Фотографии

Фотографии

