Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

12+
Возраст 12+

О спектакле

Мастер и Маргарита: Легендарный спектакль о любви и предательстве

Спектакль «Мастер и Маргарита» представляет собой сложную адаптацию известного романа Михаила Булгакова. Его непростая структура и глубина тематики делают постановку настоящим вызовом для театра. Но команда талантливых художников и актеров успешно справляется с этой задачей, создавая блестящее и оригинальное мистическое действо.

Зрители окунаются в старую Москву 30-х годов: каждый элемент сценографии, костюмы и мизансцены наполнены атмосферой того времени. Мастерство звукорежиссеров и света создаёт захватывающий эффект. Магия на сцене может быть связана с булгаковскими перемещениями по времени, перевоплощениями и взаимодействиями исторических личностей с вымышленными персонажами.

Творческий подход к истории

В этой постановке искусство и страсть переплетаются воедино. Каждый актер вкладывает свою душу в роли, пытаясь передать искренние эмоции любви, боли и страха. Именно благодаря этому спектакль «Мастер и Маргарита» уже на протяжении 20 лет занимает одно из ведущих мест в театральной репертуаре СНГ и за рубежом, продолжая удивлять зрителей и собирать полные залы.

На сцене раскрываются не только личные драмы главных героев, но и общечеловеческие темы, такие как сила любви, предательство и поиск смысла. Это делает спектакль не просто развлекательным, а настоящим шедевром театра XXI века.

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля, который подтверждает репутацию самого популярного в театральной истории.

В ролях
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Наталья Гончарова
Владимир Бегма
Вадим Гайдуковский

Апрель
8 апреля среда
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 1400 ₽

