Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мастер и Маргарита
Билеты от 750₽
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Постановка
Детский театр эстрады 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О спектакле

Театральная интерпретация «Мастера и Маргариты»

Московский детский театр эстрады приглашает зрителей на уникальную постановку по знаменитому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Эта история любви гениального Мастера и преданной ему Маргариты, волнует читателей более полувека, и наконец, на сцене она предстанет в совершенно новом свете.

Музыка и либретто

Композитор и автор либретто Валентин Овсянников трудился над музыкальным материалом целых 25 лет. Он создал произведение в стилистике симфо-рока с элементами песенной мелодики, что делает постановку особенно запоминающейся.

Современные технологии и выразительная хореография

Постановка выделяется оригинальной режиссурой и современной хореографией, что позволяет создать захватывающую атмосферу. Команда театра использовала новейшие световые и звуковые технологии, что добавляет эффектности каждому номеру.

Для любителей новых интерпретаций

Спектакль будет интересен всем, кто ценит неожиданную интерпретацию классических произведений и ищет новые грани в знакомых историях. Приходите насладиться вечером, который изменит ваше восприятие культовой классики!

Купить билет на спектакль Мастер и Маргарита

Помощь с билетами
Январь
10 января суббота
18:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 750 ₽

Фотографии

Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита

В ближайшие дни

Новогоднее представление. Волшебная сказка
6+
Детские елки Детский
Новогоднее представление. Волшебная сказка
27 декабря в 16:00 Вернадского 13
от 2900 ₽
Демон
16+
Драма
Демон
26 января в 19:00 VS Театр
от 1000 ₽
Рождественская сказка «Новая звезда»
0+
Детские елки Детский
Рождественская сказка «Новая звезда»
5 января в 10:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 950 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше