Спектакль Мастер и Маргарита

Театральная интерпретация «Мастера и Маргариты»

Московский детский театр эстрады приглашает зрителей на уникальную постановку по знаменитому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Эта история любви гениального Мастера и преданной ему Маргариты, волнует читателей более полувека, и наконец, на сцене она предстанет в совершенно новом свете.

Музыка и либретто

Композитор и автор либретто Валентин Овсянников трудился над музыкальным материалом целых 25 лет. Он создал произведение в стилистике симфо-рока с элементами песенной мелодики, что делает постановку особенно запоминающейся.

Современные технологии и выразительная хореография

Постановка выделяется оригинальной режиссурой и современной хореографией, что позволяет создать захватывающую атмосферу. Команда театра использовала новейшие световые и звуковые технологии, что добавляет эффектности каждому номеру.

Для любителей новых интерпретаций

Спектакль будет интересен всем, кто ценит неожиданную интерпретацию классических произведений и ищет новые грани в знакомых историях. Приходите насладиться вечером, который изменит ваше восприятие культовой классики!