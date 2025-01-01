Спектакль «Мастер и Маргарита» в Новосибирске

Аннушка вновь разольет масло... Зрителям предстоит уникальная возможность встретиться с романтичным Мастером, преданной Маргаритой, суровым Пилатом и загадочным Воландом, а также его демонической свитой — Геллой, Фаготом, Бегемотом и Азазелло.

Спектакль мастерски решает загадку мистики на сцене. Как изобразить булгаковские перемещения во времени, прозрения и перевоплощения Бегемота в кота и наоборот? Заинтригованы? Тогда спешите на спектакль, чтобы увидеть все своими глазами!

Увлекательные истории

Эти персонажи стали настоящими легендами, они живут в наших сердцах и продолжают удивлять. Впереди нас ждут новые приключения, загадки и открытия, которые заставляют замирать сердца и верить в чудеса.

Эмоциональные переживания

Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета, эмоциональным взрывам и целому морю непрерывных эмоций. Не упустите шанс погрузиться в мир магии, чудес и загадок вместе со своими любимыми героями — они с нетерпением ждут вас!

Современный шедевр

«Мастер и Маргарита» — настоящая жемчужина театрального искусства XXI века. Ознакомьтесь с уникальной трактовкой произведения, которое обретает новые грани на сцене.

Обратите внимание: состав исполнителей может меняться без предварительного уведомления.