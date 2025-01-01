Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Мастер и Маргарита» в Новосибирске

Аннушка вновь разольет масло... Зрителям предстоит уникальная возможность встретиться с романтичным Мастером, преданной Маргаритой, суровым Пилатом и загадочным Воландом, а также его демонической свитой — Геллой, Фаготом, Бегемотом и Азазелло.

Спектакль мастерски решает загадку мистики на сцене. Как изобразить булгаковские перемещения во времени, прозрения и перевоплощения Бегемота в кота и наоборот? Заинтригованы? Тогда спешите на спектакль, чтобы увидеть все своими глазами!

Увлекательные истории

Эти персонажи стали настоящими легендами, они живут в наших сердцах и продолжают удивлять. Впереди нас ждут новые приключения, загадки и открытия, которые заставляют замирать сердца и верить в чудеса.

Эмоциональные переживания

Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета, эмоциональным взрывам и целому морю непрерывных эмоций. Не упустите шанс погрузиться в мир магии, чудес и загадок вместе со своими любимыми героями — они с нетерпением ждут вас!

Современный шедевр

«Мастер и Маргарита» — настоящая жемчужина театрального искусства XXI века. Ознакомьтесь с уникальной трактовкой произведения, которое обретает новые грани на сцене.

Обратите внимание: состав исполнителей может меняться без предварительного уведомления.

В ролях
Ольга Кабо
Ольга Кабо
Антон Наумов
Вадим Гайдуковский
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Наталья Гончарова

Купить билет на спектакль Мастер и Маргарита

Помощь с билетами
В других городах
Март
2 марта понедельник
23:00
Евразия Новосибирск, Селезнева, 46
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Только для женщин
18+
Драма
Только для женщин
5 января в 18:00 Дом ученых
от 1000 ₽
Турандот
12+
Опера
Турандот
6 февраля в 19:00 НОВАТ
от 1500 ₽
Чиполлино
6+
Детский Музыка Цирк
Чиполлино
26 декабря в 14:00 Красный факел
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше