Иммерсивный шоу-спектакль «Мастер и Маргарита»

Один из самых загадочных романов XX века, «Мастер и Маргарита», получает новое прочтение в формате иммерсивного спектакля. Это событие, где границы между зрительным залом и сценой стираются, приглашает вас стать частью уникального театрального действия.

Погружение в атмосферу 1930-х

Готовьтесь к масштабному зрелищу, которое соединяет театр, музыку, движение и визуальные эффекты. Вы будете погружены в атмосферу Москвы 1930-х годов и повстречаете любимых героев, которые будут ждать вас не только на сцене. В таком формате невозможно предугадать, где начнётся эпизод—может быть, за кулисами или прямо рядом с вами.

Уникальное взаимодействие между профессиональными актёрами и любителями

В этом спектакле впервые на одной сцене встретятся профессиональные актёры и любители, которых объединяет мечта выйти под свет софитов. Имена звездных исполнителей пока остаются в тайне, но мы уверены, что они вас удивят!

Не упустите шанс

Количество билетов ограничено, поэтому не откладывайте покупку! Шоу начинается, и оно обещает стать одним из самых запоминающихся событий театрального сезона.