Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

16+
Режиссер Евгений Хохлов, Юрий Александров
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+

О спектакле

Опера «Мастер и Маргарита» в Самарском театре оперы и балета

Опера «Мастер и Маргарита» Сергея Михайловича Слонимского — это уникальное произведение, которое оставило заметный след в мире музыкального театра. Запрещенная сразу же после своего первого исполнения в 1972 году, она несколько раз исполнялась за рубежом. Однако лишь в 2012 году, спустя 40 лет, в Михайловском театре в Санкт-Петербурге состоялся концертный вариант первого акта.

Композитор Слонимский описывал свою оперу как «оперу абсурда». Он подчеркивал, что реалистическая последовательность событий не является обязательной. В его видении, времена могут перемешиваться: «Например, одновременно — Голгофа и уничтожение критиками Мастера». Иногда действие может разворачиваться от обратного, начиная с эпилога. Этот подход делает оперу глубокой и многослойной, предлагая зрителю уникальный опыт.

Премьера полной версии

В Самарском театре оперы и балета опера «Мастер и Маргарита» будет представлена в полномасштабной постановке впервые. Эта премьера станет важным событием как для театра, так и для любителей оперного искусства.

Интересные факты

  • Опера была запрещена на 40 лет, что сделало её одной из самых обсуждаемых и загадочных в истории русской музыки.
  • Слонимский черпал вдохновение из произведений Даниила Хармса и Сэмюэля Беккета, что отразилось на структуре оперы.
  • Экранизация романа Михаила Булгакова также вызвала большой интерес и оставила свой след в поп-культуре.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального путешествия и посетить премьеру, которая обещает быть настоящим театральным событием.

