Спектакль «Мастер и Маргарита» в Волгограде

Аннушка вновь разольет масло... Зрителям предстоят новые встречи с романтичным Мастером, преданной Маргаритой, суровым Пилатом и загадочным Воландом, а также его демонической свитой — Геллой, Фаготом, Бегемотом и Азазелло.

Загадка на сцене

Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене. Как театрализации передать булгаковские перемещения во времени, прозрения и перевоплощения шутовской сущности Бегемота в кота и наоборот? Не пропустите возможность увидеть это собственными глазами!

Новые приключения и эмоции

Готовьтесь к новым встречам с любимыми героями. Их истории неожиданно яркие и невероятные, заставляющие замирать сердца и верить в чудеса. Эти персонажи стали легендами, живут в наших сердцах и продолжают удивлять. Впереди — новые приключения, загадки и открытия.

Погружение в мир магии

Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета, эмоциональным взрывам и настоящему морю непрерывных эмоций. Не упустите шанс погрузиться в мир магии и чудес вместе со своими любимыми героями — они ждут вас!

Шедевр театра XXI века

«Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра нашего времени.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Театр-постановщик

Старый Арбат

В ролях