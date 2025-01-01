Меню
Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Мастер и Маргарита» в Волгограде

Аннушка вновь разольет масло... Зрителям предстоят новые встречи с романтичным Мастером, преданной Маргаритой, суровым Пилатом и загадочным Воландом, а также его демонической свитой — Геллой, Фаготом, Бегемотом и Азазелло.

Загадка на сцене

Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене. Как театрализации передать булгаковские перемещения во времени, прозрения и перевоплощения шутовской сущности Бегемота в кота и наоборот? Не пропустите возможность увидеть это собственными глазами!

Новые приключения и эмоции

Готовьтесь к новым встречам с любимыми героями. Их истории неожиданно яркие и невероятные, заставляющие замирать сердца и верить в чудеса. Эти персонажи стали легендами, живут в наших сердцах и продолжают удивлять. Впереди — новые приключения, загадки и открытия.

Погружение в мир магии

Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета, эмоциональным взрывам и настоящему морю непрерывных эмоций. Не упустите шанс погрузиться в мир магии и чудес вместе со своими любимыми героями — они ждут вас!

Шедевр театра XXI века

«Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра нашего времени.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Театр-постановщик

Старый Арбат

В ролях

  • Ольга Кабо
  • Мария Маковецкая
  • Антон Наумов
  • Анна Фирсова
  • Вадим Гайдуковский
  • Наталья Гончарова
  • Мария Гуськова
  • Илья Лисицин
  • Владимир Бегма
  • Сергей Астахов
В других городах
Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 1200 ₽

