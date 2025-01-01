Спектакль «Мастер и Маргарита» с Виктором Логиновым в Волгограде

Приглашаем вас на незабываемую постановку драмы о любви и предательстве по знаменитому роману Михаила Булгакова. Спектакль «Мастер и Маргарита» захватывает дух благодаря таланту режиссера В. Бегмы и художественной команде.

О спектакле

Зрителям предстоит яркая встреча с персонажами, которые стали легендами: романтичным Мастером, преданной Маргаритой, суровым Пилатом и загадочным Воландом с его демонической свитой — Геллой, Фаготом, Бегемотом и Азазелло.

«Необычно, оригинально, блестяще!» — именно так отзываются зрители, покидая зал. Эмоции переполняют, когда на сцене разыгрывается мистическое действо. Роскошные костюмы, мастерство художника по свету И. Павлова и великолепная игра актеров создают атмосферу, в которую легко вериться.

Погружение в магию

Приготовьтесь к настоящему путешествию во времени с невероятными моментами: от перемещений в пространстве до перевоплощений шутов в котов. Этот спектакль покажет, как волшебство Булгакова может ожить на сцене. Приходите и увидите своими глазами, как оживают истории, в которые невозможно не верить.

Не упустите возможность стать частью этого зрелища, наполненного эмоциями и неожиданными поворотами сюжета. Приходите и погружайтесь в мир магии и чудес!

Длительность и детали

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 20 минут с учетом одного антракта.

В ролях

Ольга Кабо

Мария Маковецкая

Антон Наумов

Анна Фирсова

Вадим Гайдуковский

Виктор Логинов

Наталья Гончарова

Мария Гуськова

Илья Лисицин

Владимир Бегма

Сергей Астахов

Обратите внимание, что в составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Театр-постановщик

Старый Арбат