Мастер и Маргарита с Виктором Логиновым
Киноафиша Мастер и Маргарита с Виктором Логиновым

Спектакль Мастер и Маргарита с Виктором Логиновым

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Мастер и Маргарита» с Виктором Логиновым в Волгограде

Приглашаем вас на незабываемую постановку драмы о любви и предательстве по знаменитому роману Михаила Булгакова. Спектакль «Мастер и Маргарита» захватывает дух благодаря таланту режиссера В. Бегмы и художественной команде.

О спектакле

Зрителям предстоит яркая встреча с персонажами, которые стали легендами: романтичным Мастером, преданной Маргаритой, суровым Пилатом и загадочным Воландом с его демонической свитой — Геллой, Фаготом, Бегемотом и Азазелло.

«Необычно, оригинально, блестяще!» — именно так отзываются зрители, покидая зал. Эмоции переполняют, когда на сцене разыгрывается мистическое действо. Роскошные костюмы, мастерство художника по свету И. Павлова и великолепная игра актеров создают атмосферу, в которую легко вериться.

Погружение в магию

Приготовьтесь к настоящему путешествию во времени с невероятными моментами: от перемещений в пространстве до перевоплощений шутов в котов. Этот спектакль покажет, как волшебство Булгакова может ожить на сцене. Приходите и увидите своими глазами, как оживают истории, в которые невозможно не верить.

Не упустите возможность стать частью этого зрелища, наполненного эмоциями и неожиданными поворотами сюжета. Приходите и погружайтесь в мир магии и чудес!

Длительность и детали

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 20 минут с учетом одного антракта.

В ролях

  • Ольга Кабо
  • Мария Маковецкая
  • Антон Наумов
  • Анна Фирсова
  • Вадим Гайдуковский
  • Виктор Логинов
  • Наталья Гончарова
  • Мария Гуськова
  • Илья Лисицин
  • Владимир Бегма
  • Сергей Астахов

Обратите внимание, что в составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Театр-постановщик

Старый Арбат

Купить билет на спектакль Мастер и Маргарита с Виктором Логиновым

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
18 февраля среда
19:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 1000 ₽

