Спектакль Мастер и Маргарита

Мастер и Маргарита
16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Мастер и Маргарита»: театральное воскрешение шедевра на Казанской сцене

Постановка «Мастер и Маргарита» — это настоящее чудо театрального искусства, которое не так просто воплотить на сцене. Это крупное произведение Булгакова требует особого подхода, и результаты поражают своей необычностью и оригинальностью.

Мистическое действие на сцене

Зрители погружаются в атмосферу настоящего мистического действа. Удачно продуманные мизансцены, множество танцев и роскошные костюмы создают впечатляющий визуальный ряд. Мастерство художника по свету дополняет игру актеров, вместе они раздвигают границы возможного и делают великий роман Булгакова живым и осязаемым на сцене.

Путешествие в старую Москву

С помощью этой постановки зрители словно переносятся в Москву 30-х годов. Каждый элемент — от быта до атмосферных деталей — делает это путешествие невероятно живым. Музыка и игра актеров притягивают и очаровывают, создавая незабываемые впечатления.

Мистика и сложность

Одной из интересных задач спектакля является решение проблемы передачи мистики. Как представить на театральных подмостках булгаковские перемещения во времени и перевоплощения, такие как превращение шутки Бегемота в кота? Эта сложная задача новая, и не каждый актер сможет ее решить.

Искренность игры

Участвовать в этой постановке мечтает любой актер, однако сыграть эту сложную историю любви под силу только самым опытным исполнителям. Искренность и честность в передаче эмоций — вот что действительно важно в этой роли. Актеры, которые верят в силу любви, способны передать полную палитру чувств, проходя через боль и страдание.

Репутация и достижения спектакля

Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже 20 лет, и за это время он заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и за рубежом. Он побил все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов. Это подлинный шедевр театрального искусства XXI века.

Режиссер
Анатолий Добрынин
В ролях
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Наталья Гончарова
Владимир Бегма
Вадим Гайдуковский
Антон Наулов

Ноябрь
Декабрь
4 ноября вторник
19:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 2000 ₽
16 декабря вторник
19:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 1000 ₽

