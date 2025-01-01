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Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Андрей Тимошенко
Продолжительность 3 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Мастер и Маргарита»: Вечная история любви и борьбы добра со злом

Спектакль «Мастер и Маргарита», созданный по великому произведению М. А. Булгакова, переносит зрителей в сатирически гротескную Москву. Здесь разворачивается история любви Мастера и Маргариты на фоне мира, находящегося на грани нравственной и моральной гибели.

О чем спектакль?

Воланд со своей свитой попадает в атеистический мир, лишенный Бога и любви. Персонажи, населяющие Москву, являются олицетворением пороков, актуальных и по сей день. История, которую вы увидите на сцене, — это не просто романтическая драма, а глубокая аллегория о добре и зле.

Спектакль поднимает важные вопросы: что происходит с миром, когда любовь угасает под тяжестью низменных страстей? Как только истинные чувства покидают людей, мир начинает умирать.

Особые эффекты и предупреждение

Важно отметить, что в ходе спектакля артисты курят на сцене, а также используется дым-машина для создания различных сценических эффектов. Мы рекомендуем учесть эту информацию при планировании вашего посещения.

Не пропустите!

«Мастер и Маргарита» — это не только захватывающее театральное представление, но и возможность задуматься о вечных ценностях. Приходите и окунитесь в атмосферу любви, борьбы и философских размышлений, которые остаются актуальными независимо от времени!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 17 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 500 ₽
Краснодар, 18 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 500 ₽

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