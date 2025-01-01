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Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Мастер и Маргарита» в Самаре: погружение в мир Булгакова

Приготовьтесь к захватывающему полету в мир мистики и тайн! Спектакль «Мастер и Маргарита» под руководством режиссера Сергея Алдонина приглашает зрителей в уникальное путешествие по страницам легендарного романа Михаила Булгакова.

Магия и трагизм

Здесь развернется магия пятого измерения, трагизм человеческих судеб и бесконечные забавы дьявольской свиты. С момента своей премьеры в мастерской Марка Захарова более двадцати лет назад, этот спектакль неизменно собирает аншлаги. Зрители становятся частью мистерии, воссозданной по черновикам Булгакова. Зрительный зал и сцена сливаются в одно целое, создавая уникальную атмосферу.

Театральные элементы

Персонажи появляются из ниоткуда и таинственно исчезают, а из окон и темных проемов возникают знакомые булгаковские фигуры. Спектакль наполнен музыкой, пантомимой и трюками — всем тем, что стало визитной карточкой «театра Марка Захарова». Каждое представление — это возможность открыть для себя новые грани великого автора, погрузившись в таинственную трагикомедию.

Театр-постановщик

Спектакль создается театральной компанией Сергея Алдонина в сотрудничестве с Музеем-театром «Булгаковский дом». Это объединение обеспечивает глубокое понимание и интерпретацию произведения.

В ролях

  • Ян Ильвес
  • Екатерина Климова
  • Наталья Булыга
  • Константин Богданов
  • Лолита Яновская
  • Денис Набережнев
  • Юлия Хлынина
  • Валентин Смирнов
  • Михаил Горский
  • Сергей Алдонин
  • Алексей Коряков
  • Владислав Князев
  • Ксения Лукьянчикова
  • Андрей Курносов
  • Изнаур Орцуев
  • Тимур Орагвелидзе
  • Евгений Самарин
  • Екатерина Волкова
  • Оксана Коростышевская
  • Елена Морозова
  • Яннис Караяннидис
  • Артём Тверской
  • Георгий Караяниди
  • Алена Цедилина
  • Татьяна Фатехова
  • Марина Савичева

Режиссёр

Спектакль поставил Сергей Алдонин, который с каждым новым показом наполняет его свежими идеями и интерпретациями.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который продолжает вызывать восторг и обсуждения среди зрителей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 10 ноября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 1200 ₽

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