Спектакль «Мастер и Маргарита» в Самаре: погружение в мир Булгакова

Приготовьтесь к захватывающему полету в мир мистики и тайн! Спектакль «Мастер и Маргарита» под руководством режиссера Сергея Алдонина приглашает зрителей в уникальное путешествие по страницам легендарного романа Михаила Булгакова.

Магия и трагизм

Здесь развернется магия пятого измерения, трагизм человеческих судеб и бесконечные забавы дьявольской свиты. С момента своей премьеры в мастерской Марка Захарова более двадцати лет назад, этот спектакль неизменно собирает аншлаги. Зрители становятся частью мистерии, воссозданной по черновикам Булгакова. Зрительный зал и сцена сливаются в одно целое, создавая уникальную атмосферу.

Театральные элементы

Персонажи появляются из ниоткуда и таинственно исчезают, а из окон и темных проемов возникают знакомые булгаковские фигуры. Спектакль наполнен музыкой, пантомимой и трюками — всем тем, что стало визитной карточкой «театра Марка Захарова». Каждое представление — это возможность открыть для себя новые грани великого автора, погрузившись в таинственную трагикомедию.

Театр-постановщик

Спектакль создается театральной компанией Сергея Алдонина в сотрудничестве с Музеем-театром «Булгаковский дом». Это объединение обеспечивает глубокое понимание и интерпретацию произведения.

В ролях

Ян Ильвес

Екатерина Климова

Наталья Булыга

Константин Богданов

Лолита Яновская

Денис Набережнев

Юлия Хлынина

Валентин Смирнов

Михаил Горский

Сергей Алдонин

Алексей Коряков

Владислав Князев

Ксения Лукьянчикова

Андрей Курносов

Изнаур Орцуев

Тимур Орагвелидзе

Евгений Самарин

Екатерина Волкова

Оксана Коростышевская

Елена Морозова

Яннис Караяннидис

Артём Тверской

Георгий Караяниди

Алена Цедилина

Татьяна Фатехова

Марина Савичева

Режиссёр

Спектакль поставил Сергей Алдонин, который с каждым новым показом наполняет его свежими идеями и интерпретациями.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который продолжает вызывать восторг и обсуждения среди зрителей!