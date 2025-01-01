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Мастер и Маргарита. Вечер второй
Киноафиша Мастер и Маргарита. Вечер второй

Спектакль Мастер и Маргарита. Вечер второй

Песни-танцы, версус-баттл и пародия на «Вечернего Урганта»
Постановка
Мастерская 18+
Продолжительность 3 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Мастер и Маргарита. Вечер второй» в театре «Мастерская»

Продолжение мистической истории

Спектакль по роману Михаила Булгакова продолжается. Первый театральный опыт стажёров «Мастерской» оказался успешным, и теперь зрителей ждёт вторая часть великой истории. «Мастер и Маргарита» — это повествование о любви и страхе, о людях и силах, которые изменяют мир и судьбы.

Мир переворачивается с приходом Воланда

На сцене раскрывается Москва, погружённая в хаос. Воланд и его свита, в том числе обаятельный и опасный кот Бегемот, играют с людьми, разрушая их иллюзии и обнажая истинную природу каждого. Зло не всегда то, чем кажется, а добро – не всегда спасает.

Маргарита – воплощение жертвенности и силы

Центральная фигура второй части – Маргарита. Она бросает вызов обстоятельствам и становится воплощением силы и жертвенности. Её путь – это путь любви, который ведет её через магический бал и встречи с нечистой силой к настоящему подвигу — спасению Мастера.

Структура вечера второго

  • Часть 3 — «Москва и нечистая сила». Зритель окунётся в мистическую атмосферу столицы, где Воланд вершит свои загадочные дела.
  • Часть 4 — «Маргарита». История героини, готовой пожертвовать всем ради любви. Её превращение в ведьму и участие в дьявольском бале – кульминационные моменты, подчеркивающие мощь её характера.

Этот вечер обещает продолжить погружение в фантастический мир, где границы между реальностью и мистикой стираются, а любовь и страх определяют судьбы героев.

Режиссер
Григорий Козлов
В ролях
Андрей Анкудинов
Ричард Ардашин
Кристина Бойцова
Камилла Боргезани
Фома Бызгу

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 1900 ₽

Фотографии

Мастер и Маргарита. Вечер второй Мастер и Маргарита. Вечер второй Мастер и Маргарита. Вечер второй

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