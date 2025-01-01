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Мастер и Маргарита. Вечер первый
Киноафиша Мастер и Маргарита. Вечер первый

Спектакль Мастер и Маргарита. Вечер первый

Песни-танцы, версус-баттл и пародия на «Вечернего Урганта»
Постановка
Мастерская 18+
Продолжительность 3 часа 30 мнут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Мастер и Маргарита. Вечер первый» в театре «Мастерская»

Новый взгляд на великий роман Булгакова

Каждое поколение театра «Мастерская» знакомится с классикой по-своему. На этот раз молодые артисты-стажёры берутся за один из самых загадочных и глубоких романов XX века — «Мастер и Маргарита». Это их первый большой спектакль, постановка, которая обещает стать знаковым событием.

История любви, страха и власти

«Мастер и Маргарита» — это не просто роман. Это история о любви и страхе, о борьбе добра и зла, о творцах и тиранах. На сцене оживают образы людей, чьи души и сознания переворачиваются под натиском обстоятельств. Мы видим художников и поэтов, власть и предательство, женщину, готовую на всё ради спасения любимого.

Аннушка уже купила масло...

Каждая деталь в спектакле важна. Аннушка уже купила подсолнечное масло, Маргарита выходит с тревожными желтыми цветами, и тьма, которая пришла со Средиземного моря, накрывает ненавидимый прокуратором город. Постановка точно следует духу романа, сохраняя его мистику и глубину.

Вечер первый: основные части

  • Часть 1 — «Ваня Бездомный». Зрители встречаются с одним из ключевых персонажей романа — поэтом Иваном Бездомным, чья жизнь меняется после встречи с Воландом.
  • Часть 2 — «Мастер». История любви Мастера и Маргариты, олицетворяющая борьбу художника с несправедливым миром и силами, которые правят людьми.

Погружение в булгаковский мир обещает стать незабываемым, захватывающим театральным опытом, где мифы переплетаются с реальностью, а любовь бросает вызов тьме.

Режиссер
Григорий Козлов
В ролях
Андрей Анкудинов
Ричард Ардашин
Кристина Бойцова
Камилла Боргезани
Фома Бызгу

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 4200 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 1900 ₽

Фотографии

Мастер и Маргарита. Вечер первый Мастер и Маргарита. Вечер первый Мастер и Маргарита. Вечер первый

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