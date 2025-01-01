Спектакль Мастер и Маргарита. Вечер первый

«Мастер и Маргарита. Вечер первый» в театре «Мастерская»

Новый взгляд на великий роман Булгакова

Каждое поколение театра «Мастерская» знакомится с классикой по-своему. На этот раз молодые артисты-стажёры берутся за один из самых загадочных и глубоких романов XX века — «Мастер и Маргарита». Это их первый большой спектакль, постановка, которая обещает стать знаковым событием.

История любви, страха и власти

«Мастер и Маргарита» — это не просто роман. Это история о любви и страхе, о борьбе добра и зла, о творцах и тиранах. На сцене оживают образы людей, чьи души и сознания переворачиваются под натиском обстоятельств. Мы видим художников и поэтов, власть и предательство, женщину, готовую на всё ради спасения любимого.

Аннушка уже купила масло...

Каждая деталь в спектакле важна. Аннушка уже купила подсолнечное масло, Маргарита выходит с тревожными желтыми цветами, и тьма, которая пришла со Средиземного моря, накрывает ненавидимый прокуратором город. Постановка точно следует духу романа, сохраняя его мистику и глубину.

Вечер первый: основные части

Часть 1 — «Ваня Бездомный» . Зрители встречаются с одним из ключевых персонажей романа — поэтом Иваном Бездомным, чья жизнь меняется после встречи с Воландом.

. Зрители встречаются с одним из ключевых персонажей романа — поэтом Иваном Бездомным, чья жизнь меняется после встречи с Воландом. Часть 2 — «Мастер». История любви Мастера и Маргариты, олицетворяющая борьбу художника с несправедливым миром и силами, которые правят людьми.

Погружение в булгаковский мир обещает стать незабываемым, захватывающим театральным опытом, где мифы переплетаются с реальностью, а любовь бросает вызов тьме.