Балет Большого театра «Мастер и Маргарита» в Санкт-Петербурге

Спектакль «Мастер и Маргарита» — это не только танец, но и глубокая философская история о любви, страданиях и искуплении. Музыка Альфреда Шнитке, одного из самых выдающихся композиторов XX века, в сочетании с хореографией Эдварда Клюга создают уникальную атмосферу, погружающую зрителей в мир Булгакова.

Исполнители:

Мастер — Артём Овчаренко

Маргарита — Екатерина Крысанова

Воланд — Владислав Лантратов

Понтий Пилат — Михаил Лобухин

Иван Бездомный — Михаил Крючков

Музыкальное сопровождение: Оркестр Большого театра

Либретто: Эдварда Клюга по одноименному роману Михаила Булгакова

Хореограф: Эдвард Клюг

Дирижер-постановщик: Антон Гришанин

Сценограф: Марко Япель

Художник по костюмам: Лео Кулаш

Художник по свету: Томаш Премзл

Краткое содержание

Действие I

Действие I начинается с того, как Мастер напряженно работает над образом Понтия Пилата. На Патриарших прудах, в это время, происходит встреча Михаила Александровича Берлиоза и Ивана Бездомного, где Воланд предсказывает смерть Берлиоза, которая вскоре сбывается. Иван, потрясенный, пытается сбежать от своих странных спутников — Бегемота и Фагота, и в ужасе прыгает в реку.

Воланд и его свита появляются в квартире Берлиоза, где начинают разворачиваться события, приводящие Ивана в психиатрическую клинику. Мастер рассказывает Бездомному о своей жизни и о любви к Маргарите, а затем таинственно исчезает. В театре Варьете происходит сеанс черной магии, который заканчивается хаосом и тем, что санитары увозят публику в клинику.

Действие II

Воланд и его свита устраиваются в квартире покойного Берлиоза. На похоронах литераторов терзают критики, которые распинают произведение Мастера. В своих муках он встречает Пилата, который помогает ему освободиться от внутренних терзаний.

Маргарита, спасая роман Мастера, сталкивается с критиком Латунским, который не хочет признавать его таланта. Азазелло предлагает ей волшебное средство, которое изменит её жизнь и жизнь Мастера. В итоге, Маргарита становится королевой бала у Сатаны, готова отдать душу за свою любовь.

Бал, наполненный демоническими существами, становится испытанием для Маргариты. Она обретает силы, чтобы вымолить прощение у Фриды, и, выпив волшебное зелье, теряет сознание. Воланд воссоздает для неё жилище Мастера, где они были счастливы вместе. Влюбленных ждет вечный покой и единение.