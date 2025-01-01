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Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира
Билеты от 2500₽
Киноафиша Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира

Спектакль Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль по Булгакову в Москве

Откройте дверь в удивительный мир, наполненный тайнами и загадками! Иммерсивное шоу по культовому роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» приглашает вас в «Нехорошую квартиру», одну из самых загадочных локаций Москвы.

Погружение в мир мистики Булгакова

Герои романа ждут вас, чтобы вместе раскрыть тайны, которые скрывает эта таинственная квартира. Переступив порог, вы сможете не только увидеть, но и почувствовать атмосферу произведения, обнажая свои страхи и сомнения.

Встреча с легендами

На этом шоу вы встретите известных персонажей романа, которые оживут прямо перед вами. Это уникальная возможность увидеть, как классическая литература воплощается в реальности, создавая незабываемые впечатления и погружая вас в мир Булгакова.

Почему стоит посетить шоу?

  • Иммерсивный формат позволяет стать частью сюжета.
  • Уникальные декорации и профессиональные актеры создают атмосферу настоящего театра.
  • Вы сможете исследовать свои внутренние страхи и переживания вместе с героями.

Не упустите шанс стать частью этого мистического путешествия! «Нехорошая квартира» ждет вас, чтобы открыть новые горизонты и дать возможность взглянуть на привычные вещи с другой стороны.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
26 июля
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
27 июля
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
1 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
2 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
3 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
8 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
9 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
10 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
15 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
16 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
17 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
22 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
23 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
24 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
29 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
30 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
31 августа
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
5 сентября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
6 сентября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
7 сентября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
12 сентября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
13 сентября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
14 сентября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
19 сентября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
20 сентября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
21 сентября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
26 сентября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
27 сентября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
28 сентября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
3 октября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
4 октября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
5 октября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
10 октября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
11 октября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
12 октября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
17 октября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
18 октября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
19 октября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
24 октября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
25 октября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽
26 октября
Хитрые люди Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 10, ЦСИ «Винзавод»
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Утиная охота
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Утиная охота
19 сентября в 19:00 Театральный центр «Вишневый сад»
от 800 ₽
Дон Жуан
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Премьера Драма
Дон Жуан
17 октября в 19:00 Театр на Трубной
от 1800 ₽
Петсон и Финдус. Охота на лис
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Петсон и Финдус. Охота на лис
30 августа в 18:00 Домик Фанни Белл
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