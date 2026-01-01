Спектакль Мастер и Маргарита. Мистический вечер

Мистический вечер по «Мастеру и Маргарите». Иммерсивный спектакль в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас в мир мистики, одержимости и романтики на специальном мероприятии, посвящённом роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это уникальное иммерсивное шоу подарит вам возможность стать частью незабываемых событий произведения.

Уникальная атмосфера

В этот вечер, который совпадает с международным женским днём 8 Марта, вы сможете стать героями легендарного романа. Посетите бал у Сатаны и на собственном опыте узнайте, что такое настоящая мистическая ночь.

Костюмы и напитки

Мистические костюмы приветствуются! Подготовьте свои самые загадочные наряды и станьте частью волшебной атмосферы. Для создания праздничного настроения мы предложим различные напитки, которые помогут вам насладиться вечером.

Розыгрыш подарков

Не упустите также возможность участвовать в розыгрыше подарочных сертификатов на иммерсивные шоу. Это отличный шанс подарить себе и близким незабываемые эмоции!

Приходите и откройте для себя захватывающий мир Булгакова, где каждый сможет стать частью истории и пережить атмосферу волшебного вечера.