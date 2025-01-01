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Мастер и Маргарита. История любви
Билеты от 500₽
Киноафиша Мастер и Маргарита. История любви

Спектакль Мастер и Маргарита. История любви

Постановка
Театр на Малой Ордынке 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

История любви, как вихрь спонтанной и внезапной, сметающей все на своем пути, исцеляющей и спасительной, судьбоносной и противостоящей, любви, ради которой приходится идти на сделку с дьяволом.

«Мастер и Маргарита» — это не просто книга, это легенда, наполненная загадками, иллюзиями и философскими размышлениями. История любви Мастера и Маргариты, яркая и судьбоносная, становится сердцем произведения, вдохновляя зрителей вновь и вновь.

Современная интерпретация

Премьера спектакля — это глубокое и яркое прочтение романа, сочетающее булгаковский размах с современными сценическими эффектами. Игра актёров, живые композиции и песни погружают зрителя в атмосферу романа, где мистика и реальность сливаются воедино.

Актёрский состав

В главных ролях: Евгений Герасимов, Янина Студилина, Игорь Лагутин / Иван Стебунов. Музыкальное сопровождение включает композицию Василия Вакуленко «Мастер и Маргарита», а также песни, раскрывающие души персонажей.

Это спектакль, который стоит увидеть, чтобы ещё раз задуматься о вечных вопросах добра, зла и любви.

Режиссер
Антон Непомнящий
В ролях
Евгений Герасимов
Евгений Герасимов
Янина Студилина
Янина Студилина
Игорь Лагутин
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Валерий Карпов
Валерий Карпов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
25 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
9 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
24 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 500 ₽
9 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
23 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
4 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
19 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Мастер и Маргарита. История любви Мастер и Маргарита. История любви Мастер и Маргарита. История любви Мастер и Маргарита. История любви Мастер и Маргарита. История любви Мастер и Маргарита. История любви Мастер и Маргарита. История любви Мастер и Маргарита. История любви

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