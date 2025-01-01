Спектакль Мастер и Маргарита. История любви

«Мастер и Маргарита» — это не просто книга, это легенда, наполненная загадками, иллюзиями и философскими размышлениями. История любви Мастера и Маргариты, яркая и судьбоносная, становится сердцем произведения, вдохновляя зрителей вновь и вновь.
Современная интерпретация
Премьера спектакля — это глубокое и яркое прочтение романа, сочетающее булгаковский размах с современными сценическими эффектами. Игра актёров, живые композиции и песни погружают зрителя в атмосферу романа, где мистика и реальность сливаются воедино.
Актёрский состав
В главных ролях: Евгений Герасимов, Янина Студилина, Игорь Лагутин / Иван Стебунов. Музыкальное сопровождение включает композицию Василия Вакуленко «Мастер и Маргарита», а также песни, раскрывающие души персонажей.
Это спектакль, который стоит увидеть, чтобы ещё раз задуматься о вечных вопросах добра, зла и любви.