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Мастер и Маргарита. Фламенко
Билеты от 700₽
Киноафиша Мастер и Маргарита. Фламенко

Спектакль Мастер и Маргарита. Фламенко

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О спектакле

Фламенко в мире Булгакова: спектакль «Мастер и Маргарита»

В Доме музыки пройдет фламенко-спектакль по мотивам знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Постановка Театра национального испанского танца «Flamenco Live» предлагает уникальное сочетание музыки и танца, которое станет важной частью сюжета, создавая атмосферу, в которой время и пространство теряют значение.

В центре истории находится образ Воланда, окруженного мартинетом — песнями цыганских кузнецов, а также сцены его прибытия в современность и преследования Мастера. Зрители станут свидетелями завораживающего танго в сумасшедшем доме, что делает этот спектакль привлекательным для поклонников адаптаций классической литературы и фламенко.

Воланд и мифология

Постановка «Flamenco Live» возникает как реакция на вопрос: возможно ли передать всю глубину произведения Булгакова через танец и музыку? Спектакль описывает, как романтика и мистика, сатира и философия могут сосуществовать на одной сцене. Каждый аккорд и каждый шаг доносят до зрителей аллегоричность произведения.

Авторские решения раскрывают центральный образ Воланда, который связан с Фаустом Гете и европейской мифологией о кузнеце Велюнде. В спектакле тема Воланда переплетается с мартинетом, песнями цыганских кузнецов, которые создаются в тишине под звуки молоточка и наковальни.

Сложные линии сюжета

Действие разворачивается в потустороннем мире, где демон Воланд, подобно кузнецу, кует души грешников. Широкими мазками описаны ключевые сцены: прибытие Воланда и его свиты в современность, жестокая критика Мастера, его отчаяние и момент, когда он сжигает свой роман, в то время как Маргарита тушит пламя огня.

Если вы хотите увидеть поединок светлой и темной стороны искусства, а также встретиться с такими персонажами, как Иешуа и Понтий Пилат, то не пропустите этот яркий спектакль, который сочетает в себе классическую литературу и фламенко-искусство.

Купить билет на спектакль Мастер и Маргарита. Фламенко

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Декабрь
21 декабря понедельник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

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