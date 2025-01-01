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Мастер и Маргарита: Фагот. История фиолетового рыцаря
Киноафиша Мастер и Маргарита: Фагот. История фиолетового рыцаря

Спектакль Мастер и Маргарита: Фагот. История фиолетового рыцаря

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Иммерсивное шоу по мотивам романа «Мастер и Маргарита» в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальное иммерсивное шоу, которое погрузит вас в мир классического романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это спектакль, в центре которого — Фагот, главный шутник и один из самых загадочных персонажей произведения.

Погружение в мир Булгакова

Шоу расскажет историю Фагота, Фиолетового рыцаря и их приключения в свите Воланда. Вы узнаете, кто они такие, а также что стоит за неудачной шуткой, способной изменить судьбы героев.

История персонажей

Каждый герой будет раскрыт по отдельности, что позволит вам ближе познакомиться с их внутренним миром, мотивацией и отношениями друг с другом. Это не просто спектакль, а возможность увидеть, как классическая литература оживает на сцене.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир Булгакова. Иммерсивное шоу обещает подарить незабываемые эмоции и новые впечатления!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 1900 ₽ 19:00 от 1900 ₽

В ближайшие дни

Дон Кихот
12+
Балет
Дон Кихот
22 ноября в 18:00 Михайловский театр
от 2500 ₽
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Опера
Евгений Онегин
19 сентября в 19:00 Михайловский театр
от 1500 ₽
Сказ-Карабас
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Детский Премьера
Сказ-Карабас
17 августа в 16:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
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