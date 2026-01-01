Спектакль «Мастер и Маргарита. Аннушка. Было ли пролито масло?» Иммерсивное шоу. Альтернативная история.

Откровения Аннушки: новая интерпретация «Мастера и Маргариты»

В пространстве «Замок на Невском» состоится необычное иммерсивное шоу по мотивам произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это представление предлагает зрителю уникальную возможность взглянуть на классическую историю с другого ракурса.

Альтернативная история

Во время спектакля зрители встретятся с Аннушкой, одной из ключевых персонажей романа. Она поведает свою версию событий, включая вопрос, было ли на самом деле пролито масло. Зрители смогут не только слушать, но и, возможно, стать участниками её рассказа.

Динамика событий

Спектакль откроет альтернативные нити сюжета, рассказывая о взаимоотношениях Аннушки с Воландом и его свитой. Это – шанс разобраться в тонкостях сюжетных линий и по-новому осознать мотивы героев.

Зачем идти на спектакль?

Если вы являетесь поклонником Булгакова или просто любите театральные эксперименты, это шоу обещает стать ярким событием в театральной жизни города. Постарайтесь не упустить шанс на личное взаимодействие с персонажами и возможность переосмыслить известную историю!