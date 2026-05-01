Спектакль Мастер и Маргарита. Апокриф

На Малой сцене ЛДМ состоится уникальная постановка по роману Михаила Булгакова. Спектакль под названием «Мастер и Маргарита. Апокриф» предлагает зрителям взглянуть на историю с неожиданной стороны. Термин «апокриф» означает неканонический текст о библейских событиях, и страницы романа, посвящённые Ершалаиму, можно считать своего рода апокрифом.
Эта новая версия спектакля представляет собой сокровенное признание главной героини Маргариты. Для такого откровения создатели выбрали камерную и доверительную форму, что позволяет каждому зрителю стать участником мистических событий.
Дорогие зрители, вы окажетесь не просто в партере, а в самом центре действия, на расстоянии вытянутой руки от страсти и магии спектакля. Близость к актерам в изысканном интерьере создает эффект кинематографического монтажа, подчеркивая каждую деталь сокровенной тайны Мастера и Маргариты.
Качество исполнения
«Мастер и Маргарита. Апокриф» — это высший пилотаж актерского, вокального и хореографического искусства. Постановка выделяется филигранной работой художников по костюмам и гриму, что делает каждый момент спектакля незабываемым.
Музыка Антона Танонова, знакомая и любимая многими, приобретает новое звучание благодаря свежим аранжировкам и новым ариям. Этот спектакль придется по вкусу тем, кто ценит глубокие интерпретации классики и мастерское исполнение.