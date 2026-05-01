Спектакль Мастер и Маргарита. Апокриф

Мастер и Маргарита. Апокриф: новая интерпретация классики Булгакова в театре ЛДМ

На Малой сцене ЛДМ состоится уникальная постановка по роману Михаила Булгакова. Спектакль под названием «Мастер и Маргарита. Апокриф» предлагает зрителям взглянуть на историю с неожиданной стороны. Термин «апокриф» означает неканонический текст о библейских событиях, и страницы романа, посвящённые Ершалаиму, можно считать своего рода апокрифом.

Новая версия спектакля по роману Булгакова

Эта новая версия спектакля представляет собой сокровенное признание главной героини Маргариты. Для такого откровения создатели выбрали камерную и доверительную форму, что позволяет каждому зрителю стать участником мистических событий.

Особая рассадка зрителей

Дорогие зрители, вы окажетесь не просто в партере, а в самом центре действия, на расстоянии вытянутой руки от страсти и магии спектакля. Близость к актерам в изысканном интерьере создает эффект кинематографического монтажа, подчеркивая каждую деталь сокровенной тайны Мастера и Маргариты.

Качество исполнения

«Мастер и Маргарита. Апокриф» — это высший пилотаж актерского, вокального и хореографического искусства. Постановка выделяется филигранной работой художников по костюмам и гриму, что делает каждый момент спектакля незабываемым.

Музыка Антона Танонова, знакомая и любимая многими, приобретает новое звучание благодаря свежим аранжировкам и новым ариям. Этот спектакль придется по вкусу тем, кто ценит глубокие интерпретации классики и мастерское исполнение.