Мастер и мандолина

В Органном зале Пермской краевой филармонии состоится выступление Евгении Кривицкой (орган), Петра Татарицкого (художественное слово) и Екатерины Мочаловой (домра). Это событие станет частью XXI Международного фестиваля органной музыки и порадует любителей органной музыки и разнообразных инструментальных сочетаний.
Сцена наполнится поэзией, когда прозвучат слова Булгакова:
О, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своею подругой под вишнями, а вечером слушать музыку? В этом выступлении мир откроется по-новому.
Лауреат Премии Москвы, актёр Пётр Татарицкий предстанет в образе Мастера, а Екатерина Мочалова, лауреат международных конкурсов (мандолина, домра), и профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая (орган) станут его голосами.
В программе прозвучат музыкальные произведения от великих мастеров, таких как Бах и Вивальди, до современных композиторов: Александра Чайковского, Александра Зацепина, Игоря Корнелюка и Эльмира Низамова. Эта программа уже получила признание на фестивалях под руководством Дениса Мацуева и Юрия Башмета, а также на
Славянском базаре в Витебске. Теперь она станет доступна для зрителей в Перми.
Данное событие станет настоящим подарком для тех, кто ценит творчество Булгакова. Это возможность услышать, как музыка соединяет прошлое с настоящим на языке красоты и искусства. Приходите, свечи будут зажжены, и Мастер будет ждать вас.