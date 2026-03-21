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Мастер и мандолина
Киноафиша Мастер и мандолина

Мастер и мандолина

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка и слово в Органном зале Пермской филармонии

В Органном зале Пермской краевой филармонии состоится выступление Евгении Кривицкой (орган), Петра Татарицкого (художественное слово) и Екатерины Мочаловой (домра). Это событие станет частью XXI Международного фестиваля органной музыки и порадует любителей органной музыки и разнообразных инструментальных сочетаний.

Сцена наполнится поэзией, когда прозвучат слова Булгакова: О, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своею подругой под вишнями, а вечером слушать музыку? В этом выступлении мир откроется по-новому.

Лауреат Премии Москвы, актёр Пётр Татарицкий предстанет в образе Мастера, а Екатерина Мочалова, лауреат международных конкурсов (мандолина, домра), и профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая (орган) станут его голосами.

Мелодии от классики до современности

В программе прозвучат музыкальные произведения от великих мастеров, таких как Бах и Вивальди, до современных композиторов: Александра Чайковского, Александра Зацепина, Игоря Корнелюка и Эльмира Низамова. Эта программа уже получила признание на фестивалях под руководством Дениса Мацуева и Юрия Башмета, а также на Славянском базаре в Витебске. Теперь она станет доступна для зрителей в Перми.

Для ценителей Булгакова и музыки

Данное событие станет настоящим подарком для тех, кто ценит творчество Булгакова. Это возможность услышать, как музыка соединяет прошлое с настоящим на языке красоты и искусства. Приходите, свечи будут зажжены, и Мастер будет ждать вас.

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В других городах
Ноябрь
1 ноября воскресенье
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 1000 ₽

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