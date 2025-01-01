Спектакль «Мастер и М...» моноспектакль-концерт Сергея Дудинского

Музыкальный моноспектакль «Мастер и М...»

«Мастер и М...» — это уникальная музыкальная история, которая объединяет голос, песню и сцену в одно целое. В течение одного вечера сцена превратится в портал в мир чувств, образов и откровений, рассказанных через музыку. Сергей Дудинский — Мастер этой вселенной, который проведёт зрителей сквозь вереницу песен, воспоминаний и эмоций.

Музыка и творчество

В программе звучат любимые публикой авторские композиции, такие как «Король», «Стрижи», «По тонкому льду», а также неожиданные кавер-версии хитов российской поп-музыки. Зрители смогут насладиться такими произведениями, как «Спасибо» Н. Носкова, «Дельтаплан» В. Леонтьева, «По новому жить» Л. Долиной и «Чёрный ворон». Каждый номер программы является частью единого сюжета, соединяющего их в музыкальный моноспектакль.

Эффект полного погружения

На сцене будут зрительные эффекты: живой звук, танцоры, свет, костюмы и художественные инсталляции. Это создаст эффект полного погружения в атмосферу выступления. Кто скрывается за буквой «М»? Для тех, кто разделит этот вечер с Мастером, это станет ясным только в ходе представления.

Сергей Дудинский

Сергей Дудинский — выдающийся российский певец, обладающий уникальным голосом с диапазоном в четыре октавы и яркой сценической экспрессией. В 2010 году он окончил Московскую консерваторию по специальности «сольное пение» под руководством Зураба Соткилавы. Его талант был отмечен Монсеррат Кабалье, которая пригласила его на мастер-классы в Барселоне в 2008 году.

Дудинский прославился исполнением арий из опер, романсов, эстрадных хитов и авторских композиций, превращая каждое выступление в эмоциональный спектакль. Он сотрудничал с ведущими оркестрами, такими как Уральский академический симфонический оркестр и Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», развивая жанр «симфонической песни» с уникальной техникой пения.

Достижения и новые проекты

В 2019 году он занял первое место в мировом рейтинге Adagio World за исполнение Адажио Альбинони и получил премию «Бриллиантовый голос». С 2019 года Дудинский выступает как проект DUDINSKY в стиле поп и представляет концертную программу «АРТИSТ» — музыкальный моноспектакль с хитами Фредди Меркьюри, Селин Дион и других легенд.

В 2023 году он исполнил главную роль в постановке «Вертинский. Кабаре», а в 2024 году сыграл Орфея в джазовой опере «Блюзовый зов» на Фестивале современной оперы. За плечами артиста — более 300 сольных концертов в России, Европе и Азии, где он продолжает покорять публику своей «романтической героической» личностью и мощной энергетикой.