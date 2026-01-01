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Массимо Гьотти. За гранью видимого
Киноафиша Массимо Гьотти. За гранью видимого

Массимо Гьотти. За гранью видимого

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О выставке

Выставка «За гранью видимого» в SISTEMA GALLERY

SISTEMA GALLERY представляет персональную выставку итальянского художника Массимо Гьотти, посвящённую позднему творческому периоду мастера. В рамках проекта зрители смогут увидеть уникальные произведения, в которых Гьотти отказался от фигуративности в пользу более сложных художественных исследований.

Трансформация материалов

В ранний период своего творчества художник активно работал с бронзовой скульптурой, исследуя выразительные возможности человеческой фигуры. Однако вскоре Гьотти сменил курс и начал использовать металл не просто как материал, а как основу для своих художественных высказываний. В результате появились монументальные композиции, в которых напряжение и равновесие, масса и пустота соседствуют в гармонии.

Плоскостное исследование

Отказавшись от характерной для ранних работ трёхмерности, художник переносит свои изыскания в плоскость. Листы нержавеющей стали становятся изобразительным полем, сохраняя преемственность художественного метода Гьотти. Он использует ритм и напряжение для создания насыщенных цветов и геометрических знаков, из которых формируется сложная визуальная динамика.

Модульные скульптуры

На выставке также представлены модульные скульптуры из серии «Urbane», выполненные из нержавеющей стали и других сплавов. Эти небольшие произведения созданы в рамках концептуального поиска божественной пропорции, что придаёт им гармоничность и элегантность. Это ещё одно подтверждение классической выразительности Гьотти, несмотря на использование менее привычных в искусстве материалов.

Выставка «За гранью видимого» предлагает интересный взгляд на эволюцию творчества Массимо Гьотти и его уникальные подходы к материалам. Не пропустите возможность увидеть эти впечатляющие работы в SISTEMA GALLERY.

Фотографии

Массимо Гьотти. За гранью видимого Массимо Гьотти. За гранью видимого Массимо Гьотти. За гранью видимого Массимо Гьотти. За гранью видимого Массимо Гьотти. За гранью видимого Массимо Гьотти. За гранью видимого Массимо Гьотти. За гранью видимого
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