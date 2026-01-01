Выставка «За гранью видимого» в SISTEMA GALLERY

SISTEMA GALLERY представляет персональную выставку итальянского художника Массимо Гьотти, посвящённую позднему творческому периоду мастера. В рамках проекта зрители смогут увидеть уникальные произведения, в которых Гьотти отказался от фигуративности в пользу более сложных художественных исследований.

Трансформация материалов

В ранний период своего творчества художник активно работал с бронзовой скульптурой, исследуя выразительные возможности человеческой фигуры. Однако вскоре Гьотти сменил курс и начал использовать металл не просто как материал, а как основу для своих художественных высказываний. В результате появились монументальные композиции, в которых напряжение и равновесие, масса и пустота соседствуют в гармонии.

Плоскостное исследование

Отказавшись от характерной для ранних работ трёхмерности, художник переносит свои изыскания в плоскость. Листы нержавеющей стали становятся изобразительным полем, сохраняя преемственность художественного метода Гьотти. Он использует ритм и напряжение для создания насыщенных цветов и геометрических знаков, из которых формируется сложная визуальная динамика.

Модульные скульптуры

На выставке также представлены модульные скульптуры из серии «Urbane», выполненные из нержавеющей стали и других сплавов. Эти небольшие произведения созданы в рамках концептуального поиска божественной пропорции, что придаёт им гармоничность и элегантность. Это ещё одно подтверждение классической выразительности Гьотти, несмотря на использование менее привычных в искусстве материалов.

Выставка «За гранью видимого» предлагает интересный взгляд на эволюцию творчества Массимо Гьотти и его уникальные подходы к материалам. Не пропустите возможность увидеть эти впечатляющие работы в SISTEMA GALLERY.