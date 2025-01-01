Масштабный шоу-квест «Карнавал миров». Вечеринка по завершении учебного года!

Грандиозный шоу-квест «Карнавалы миров» в Санкт-Петербурге

Готовьтесь к взрыву эмоций и невероятным приключениям! Вечеринка к окончанию учебного года 2024/2025 от «ФанШоу» обещает перевернуть ваше представление о празднике. Забудьте о скучных линейках!

Что вас ждет?

Вы попадаете в мир, где оживают любимые герои! Алиса, Гарри Поттер, Трансформеры и другие легендарные персонажи ждут вас. Приготовьтесь к мультимедийному квесту, полному загадок, испытаний и командной работы! Проявите смекалку, покажите свою дружбу и станьте героем невероятной истории.

Ослепительное шоу

На вас ждет захватывающее шоу с зажигательным ведущим, крутыми танцорами, волшебными иллюзиями и потрясающим живым вокалом. Бумажная буря! Сотни килограммов бумаги взлетят в воздух под ваши любимые хиты. Танцуйте, веселитесь и забудьте обо всем на свете!

Подарки и развлечения

Каждому ребенку будет подарен памятный сувенир — частичка волшебства, которую можно унести домой. Также вас ждет бьюти-бар и мастер-классы, где профессиональные художники помогут создать неповторимый образ, а вы сможете сделать сувенир на память!

Не забудьте заглянуть в детский бар с вкусными угощениями, чтобы подкрепиться после приключений и зарядиться энергией для танцев!

Для кого этот праздник?

«Карнавалы миров» — это событие для всех детей от 6 лет, которые хотят оторваться по полной и встретить лето незабываемо! Берите друзей, одноклассников и всю семью — скучно не будет никому!

Внимание!

Количество мест ограничено! Не упустите свой шанс попасть в сказку! Забронируйте билеты прямо сейчас и станьте частью масштабного праздника года — «Карнавала миров»!

Важно знать

Подарки выдаются только по билетам «детский». Дети от 6 до 9 лет (включительно) допускаются на мероприятие только в сопровождении взрослых. Дети до 6 лет могут участвовать в программе совместно с родителем, проходя на мероприятие по одному билету категории «детский». Мероприятие не подразумевает рассадку гостей, вся программа будет в движении.

После программы вы сможете спокойно перекусить и отдохнуть на фудкорте Vokzal 1853. Обратите внимание, что бьюти-бар, мастер-классы и детский бар с угощениями не входят в стоимость билета и оплачиваются на месте.