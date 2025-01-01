Меню
Масленица, или Как Ванюша весну встречал
Спектакль Масленица, или Как Ванюша весну встречал

Постановка
Малышок 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Масленица: встречаем весну с театром Малышок

Приглашаем вас на яркую и музыкальную сказку «Масленица, или Как Ванюша весну встречал». Это увлекательное представление основано на народных традициях и праздниках, которые знакомы каждому русскому человеку.

Сказочные герои и традиции

Вместе с героями сказки юные зрители смогут принять участие в традиционных русских играх и забавах. Они познакомятся с уникальными аспектами праздника Масленицы, узнают о том, как провожают Матушку-зиму и встречают Девицу-весну. Это не только развлечение, но и возможность узнать больше о культуре и традициях своего народа.

Музыка и атмосфера

Спектакль наполнен яркими музыкальными номерами, которые создадут незабываемую атмосферу праздника. Зрители смогут насладиться не только визуальным, но и аудиальным искусством, что сделает представление поистине волшебным.

Для всей семьи

Это представление идеально подходит для семейного просмотра. Пригласите своих детей, друзей и близких, чтобы вместе пережить волшебство Масленицы. Не упустите возможность стать частью этого яркого праздника!

