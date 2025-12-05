Масленица 2026

Масленица в Никола-Ленивце 2026

Масленица в Никола-Ленивце – это событие, наполненное смыслами и ярко пылающим современным искусством. Погрузитесь в уникальный перфоманс, который на ваших глазах рождается, живет и распадается, оставляя сотни искр, чтобы остаться в сердце.

Билеты и правила входа

Входной билет «стандарт» дает право посещения парка в течение всего мероприятия. У вас будет возможность свободно входить и выходить с территории Масленицы без ограничений.

Обратите внимание, что детям до 14 лет входной билет не требуется. Если на момент мероприятия вашему ребенку уже исполнилось 14 лет, необходимо будет оплатить полную стоимость билета. На КПП могут попросить документ, подтверждающий возраст. Также имейте в виду, что билет на трансфер нужен для детей всех возрастов, а несовершеннолетние должны находиться в сопровождении взрослых.

Чтобы посетить национальный парк «Угра» и объекты, расположенные по левую сторону от дороги в арт-парк, необходимо приобрести дополнительное разрешение. Количество входных билетов ограничено из-за возможностей приема гостей в зимнее время.

Комфортное путешествие

Для вашего удобства предусмотрена категория билетов «Приоритет», которая обеспечивает максимальный комфорт.

Добраться до Никола-Ленивца можно на автомобиле, нашем трансфере из Москвы, такси или организованном автобусе / микроавтобусе. Для автомобиля потребуется билет на парковку, а для трансфера — билет на него. Размер парковочного билета зависит от типа транспорта для автобусов и микроавтобусов.

Такси с опознавательными знаками сможет довезти вас прямо к инфоцентру (ближайшая точка к мероприятию). Транспорт для такси не требует билет на парковку, так как водитель уедет после высадки. Ваш билет будет проверен на КПП.

Для гостей фестиваля будет организован трансфер «Москва — Никола-Ленивец — Москва». Подробная информация о расписании появится позже.

Жилищные условия

Условия бронирования жилья на Масленицу в Никола-Ленивце будут объявлены позднее. По опыту, места разлетаются за считанные минуты. Однако не стоит расстраиваться: вся программа рассчитана на один день, поэтому вы можете приехать раньше и уехать позже — и ничего не потеряете.

Питание на фестивале

Для гостей Масленицы местные жители организуют ярмарку с домашней едой и горячими напитками. Также поесть и согреться можно будет в кафе «Угра», шатре-сфере и павильонах партнерских интеграций.

Связь на мероприятии

Имейте в виду, что связь на территории парка может быть нестабильной. Рекомендуем иметь при себе наличные. Лучше всего ловят операторы Теле2, МТС и Мегафон. Связь Билайн отсутствует.

Приветствуем питомцев

Мы рады видеть гостей с животными, но просим вас следить за ними. Не забудьте, что в программе запланировано сожжение большого арт-объекта, поэтому позаботьтесь о безопасности как своих питомцев, так и себя.

В трансфер допускаются только небольшие животные в переноске на коленях или на полу. По правилам транспортной компании, животные без переносок не допускаются, а также не могут находиться в проходе автобуса или в багажном отделении. В Никола-Ленивце возможно размещение с животными в любом номере.

Безопасность гостей

Обратите внимание, что во время сожжения арт-объекта вокруг могут разлетаться искры. Во избежание несчастных случаев стоит стоять за ограждением. Во время мероприятия в парке будут дежурить бригады скорой помощи. При недомогании обращайтесь за помощью.

Также напоминаем, что все архитектурные объекты парка предназначены только для визуального осмотра. Огонь растопит много снега, ожидайте луж. Рекомендуем одевать теплую, непромокаемую и нескользкую обувь — например, валенки!

Забота о природе

Приезжая в Никола-Ленивец, вы становитесь частью этого уникального места. Большая часть арт-парка расположена на территории национального парка «Угра». Мы стремимся сохранить нашу чистую природу, поэтому просим вас бережно относиться ко всему, что есть в парке. Не рисуйте и не вырезайте ничего на объектах и деревьях, пользуйтесь мусорными корзинами (кстати, мы сортируем мусор!), разводите огонь только в специальных местах.

Для строительства арт-объектов используются отработанные и ненужные материалы: горбыль, поросль с сельскохозяйственных полей и сено, непригодное для корма животных.

Костюмы

Праздничные костюмы приветствуются!