Авторское прочтение драмы Лермонтова в театре «Курт»

Приглашаем вас на современное авторское прочтение драмы Михаила Лермонтова «Маскарад». Эта пьеса, подвергавшаяся множественным переписываниям под давлением цензуры, изначально называлась «Маскарад, через Е», что стало предпочтением самого автора. Режиссёр спектакля Екатерина Павлова решает сохранить это название, привнося в классическую историю новые акценты.

О спектакле

В спектакле задействованы всего четыре героя, каждый из которых представляет собой уникальный характер и внутренний конфликт. Главные действующие лица:

Сложный Арбенин — человек, терзаемый внутренними демонами;

— человек, терзаемый внутренними демонами; Простая Нина — символ невинности и искренности;

— символ невинности и искренности; Легкомысленный Звездич — персонаж, живущий ради развлечений;

— персонаж, живущий ради развлечений; Отягощенная неясными обстоятельствами Штраль — женщина с темным прошлым.

Герои связаны между собой невидимой цепью, и даже не пытаясь разобраться в себе, они наносят вред всему живому вокруг. Что же из этого получится? Ответ на этот вопрос зрители смогут узнать уже совсем скоро.

Важная информация

Обратите внимание: в спектакле будут использоваться стробоскоп и дым-машина, что может повлиять на зрителей с чувствительностью к таким эффектам. Убедитесь, что вы готовы к таким визуальным элементам!

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классики театра!