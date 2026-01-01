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Маскарад
Киноафиша Маскарад

Спектакль Маскарад

12+
Продолжительность 1 час 40 мин, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Маскарад»: Новый взгляд на классику

Спектакль «Маскарад» предлагает зрителям уникальную интерпретацию известного произведения Михаила Лермонтова. В этом театральном представлении классические персонажи становятся жертвами собственных страстей, погружая нас в мир интриг и тайн.

Мир масок и страстей

Загадочные маски и яркие костюмы создают атмосферу праздника и маскарада. Здесь все шутят, злословят и морочат друг друга, не боясь быть узнанными. Это не просто спектакль — это волшебное путешествие в мир человеческих эмоций и конфликтов.

Цепь интриг и трагедии

Цепь лжи, опасных откровений и беспочвенных подозрений втягивает героев в водоворот трагедии. Зритель становится свидетелем того, как страсти и амбиции ведут героев к неизбежным последствиям.

Интересные факты

  • Спектакль основан на пьесе Лермонтова, написанной в 1835 году.
  • Одним из ключевых элементов сценографии являются маски, символизирующие скрытность человеческой природы.
  • Режиссер спектакля использует современные театральные приемы для более глубокого раскрытия персонажей.

Не упустите возможность увидеть «Маскарад» — спектакль, который заставит вас задуматься о том, что скрывается за масками, которые мы носим в повседневной жизни.

Режиссер
Владимир Рецептер
В ролях
Наталия Байбикова
Денис Волков
Мария Егорова
Никандр Кирьянов
Иван Мозжевилов

Фотографии

Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад
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