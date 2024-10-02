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Маскарад
Киноафиша Маскарад

Спектакль Маскарад

Пьеса Лермонтова в постановке одного из самых удивительных театров России
Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Новая интерпретация Лермонтовской драмы в Коляда-театре

«Коляда-театр» вновь обращается к классике, предлагая современную версию известной трагедии Михаила Лермонтова. В спектакле, как и в предыдущих постановках театра, классический текст приобретает новый смысл и театральный язык. «Маскарад» — это пьеса, знакомая всем со школьных лет, однако здесь она предстает перед зрителями в необычном свете, где костюмы, декорации и музыка выведены за пределы привычного времени.

Арбенин — воплощение ревности

В центре внимания постановки — Арбенин, трагический образ, сражённый ревностью и убивший невинную жену. Именно это всепоглощающее чувство, которое разрушает жизни, становится главным объектом изучения режиссёра и актеров. Ревность в спектакле показана как неумолимая сила, которая «стучит» в голову и заполняет душу черной змеей. В этой интерпретации театра Арбенин не просто злодей, он жертва собственных чувств, что заставляет зрителей задуматься: можно ли осуждать человека, который ревнует, ведь это всего лишь проявление любви?

Театральный язык вне времени

«Коляда-театр» традиционно стирает «позолоту» с известных классических произведений, ищет новые формы выражения. В этом спектакле декорации и костюмы — вне конкретной эпохи, создавая художественный мир, который позволяет зрителям прочувствовать вневременные страсти и трагедии, возникающие из глубин человеческой души.

Современный взгляд на вечные темы

Режиссер спектакля Николай Коляда акцентирует внимание на актуальности пьесы для нашего времени. История Арбенина, погубившего свою жену из-за ложного представления об измене, не теряет своей силы и сегодня. Ревность, подозрения, манипуляции обществом — эти темы остаются столь же острыми и в современном мире.

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Олег Ягодин
Василина Маковцева
Владислав Мелихов
Юлия Беспалова
Анастасия Попова

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В других городах
Август
30 августа воскресенье
18:30
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 1000 ₽

Фотографии

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