Маскарад
Киноафиша Маскарад

Спектакль Маскарад

Романтическая трагедия 12+
Продолжительность 2 часа 55 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Маскарад: трагедия страсти и заблуждений

В центре сюжета «Маскарада» — тема измены и гордости. Главный герой, Арбенин, ослепленный ревностью, совершает непоправимое — убивает свою молодую жену, которую безумно любит. Спектакль погружает зрителя в атмосферу светской интриги, где зло обладает притягательной красотой, а любовь оказывается жестокой и безжалостной.

Слияние эпох

Постановщики спектакля умело сочетают роскошь прошлого с современным ритмом и драматизмом семейной трагедии. Зрители становятся свидетелями великолепного танца, движения моста, падающего снега и мерцания огней, что делает «Маскарад» одним из самых захватывающих театральных зрелищ.

 

Режиссер
Тимофей Кулябин
В ролях
Андрей Черных
Клавдия Качусова
Екатерина Макарова
Константин Телегин
Виктория Левченко
Новосибирск, 16 октября
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
18:30 от 500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Как я стал животным. Рецензия на спектакль «Маскарад» в театре «Красный факел»

Пьеса «Маскарад» Лермонтова объёмна и сложна. Ты не понимаешь, как умственно здоровый человек может совершить зверство, которое уничтожит его жизнь. Но шаг за шагом, следуя за героем, мы видим всё больше страшной логики в его шагах. Сегодня рассмотрим спектакль «Маскарад» в театре «Красный факел» в Новосибирске.

 

Читать дальше

Фотографии

Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад

