Спектакль «Маскарад» Алтайского ТЮЗа в Москве

«Маскарад» – это история о любви, предательстве и мести. Главный герой, Евгений Арбенин, дворянин и бывший игрок в карты, после женитьбы на молодой красавице Нине пытается начать новую жизнь. Однако его прошлое возвращается, когда Нина становится объектом внимания князя Звездича. Арбенин начинает подозревать, что она отвечает взаимностью, и терзаемый ревностью, клянётся отомстить и решается на убийство.

Тема и стиль

Спектакль «Маскарад» Михаила Лермонтова предлагает социальную драму о петербургском обществе, предательстве и мести. В интерпретации Дарьи Догадовой это исследование истины и лжи, поэтический трагифарс, в котором гостям Маскарада дозволено всё, кроме правды.

Завязка отношений между Евгением и Ниной погружает зрителей в мир ревности и неверия. Арбенин, страстно желающий обретения счастья, не способен поверить в чистоту юного сердца своей жены. Он вечно обманывает и сам всюду видит обман.

Маскарад как метафора

Маскарад в спектакле становится сквозной метафорой зависимости общества от притворства. В этой игре самая излюбленная маска — маска лжеца, и Арбенин является королём этого торжества, его главным мастером. Невозможность снять маску становится трагедией героев, которые непрерывно и равнодушно вальсируют в круговороте фарса.