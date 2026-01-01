Спектакль «Маскарад» — современная интерпретация классики

«Маскарад» — один из самых легендарных спектаклей Нового Эстрадного Театра (НЭТ), премьера которого состоялась в 1993 году и с тех пор неизменно собирает полные залы. Этот потрясающий спектакль отличает изысканная костюмированная работа, впечатляющая хореография и запоминающаяся музыка, которые вместе создают яркие и феерические сценические эффекты.

Сюжет

В основе сюжета лежит любовная драма лермонтовских героев — Арбенина и Нины. Спектакль НЭТа предлагает современную трактовку этой классической истории. Арбенин, наделенный мятежным духом, оказывается в конфликте с законами своего общества. Под давлением ревности и гордыни он готов на ужасный поступок, который изменит его жизнь навсегда.

Артисты

На сцене спектакля можно увидеть талантливых исполнителей:

Алексеев Олег Викторович — Арбенин

Койфман Виолетта Натановна — Нина (1 состав)

Фролова Анастасия Сергеевна — Нина (2 состав)

Мелешников Виталий Викторович — князь Звездич

Мелешникова Екатерина Владимировна — баронесса Штраль

Курицын Андрей Владимирович — Казарин

Чекашкин Максим Павлович — Шприх

Мазур Игорь Анатольевич — Банкомет

Симушин Сергей Валерьевич — Неизвестный

Завгороднев Кирилл Олегович — слуга Арбенина

Не упустите возможность увидеть этот выдающийся спектакль, который продолжает вдохновлять зрителей своей глубокой эмоциональностью и актуальностью.