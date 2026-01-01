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Маскарад
Киноафиша Маскарад

Спектакль Маскарад

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Маскарад» — современная интерпретация классики

«Маскарад» — один из самых легендарных спектаклей Нового Эстрадного Театра (НЭТ), премьера которого состоялась в 1993 году и с тех пор неизменно собирает полные залы. Этот потрясающий спектакль отличает изысканная костюмированная работа, впечатляющая хореография и запоминающаяся музыка, которые вместе создают яркие и феерические сценические эффекты.

Сюжет

В основе сюжета лежит любовная драма лермонтовских героев — Арбенина и Нины. Спектакль НЭТа предлагает современную трактовку этой классической истории. Арбенин, наделенный мятежным духом, оказывается в конфликте с законами своего общества. Под давлением ревности и гордыни он готов на ужасный поступок, который изменит его жизнь навсегда.

Артисты

На сцене спектакля можно увидеть талантливых исполнителей:

  • Алексеев Олег Викторович — Арбенин
  • Койфман Виолетта Натановна — Нина (1 состав)
  • Фролова Анастасия Сергеевна — Нина (2 состав)
  • Мелешников Виталий Викторович — князь Звездич
  • Мелешникова Екатерина Владимировна — баронесса Штраль
  • Курицын Андрей Владимирович — Казарин
  • Чекашкин Максим Павлович — Шприх
  • Мазур Игорь Анатольевич — Банкомет
  • Симушин Сергей Валерьевич — Неизвестный
  • Завгороднев Кирилл Олегович — слуга Арбенина

Не упустите возможность увидеть этот выдающийся спектакль, который продолжает вдохновлять зрителей своей глубокой эмоциональностью и актуальностью.

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