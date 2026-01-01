Оповещения от Киноафиши
Маскарад
Киноафиша Маскарад

Спектакль Маскарад

18+
Возраст 18+

О спектакле

Театрально-танцевальный вечер в честь Женского дня

Приглашаем вас на уникальный театрально-танцевальный вечер в честь самого утончённого праздника в году! 8 марта мы подарим вам возможность посетить иммерсивный спектакль по драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарат». Это не просто представление, а целое событие, полное эмоций и впечатлений!

Что вас ждет

  • Иммерсивный спектакль с захватывающим сюжетом.
  • Живой вокал и зажигательная дискотека после спектакля.
  • Праздничный ужин для наслаждения.
  • Красивая фотозона и невероятная атмосфера вечера.
  • Розыгрыш сертификатов в популярный салон парфюмерии и косметики среди гостей.
  • Дамам, пришедшим в карнавальных масках, будет предложен коктейль в подарок.

Все эти сюрпризы уже входят в стоимость билета!

Подарите незабываемые впечатления

Порадуйте свою вторую половинку и создайте незабываемые воспоминания в самый женский день в году. Ждём вас 7 марта на драматично-красивом «Маскараде»!

Важно: Чем ближе к мероприятию, тем выше будет цена билета. Успейте спланировать свой досуг по самой приятной цене!

Март
7 марта суббота
21:00
Развлекательный центр «Парнас» Воронеж, Карла Маркса, 67б
от 2500 ₽

