Спектакль Маскарад

Приглашаем вас на уникальный театрально-танцевальный вечер в честь самого утончённого праздника в году! 8 марта мы подарим вам возможность посетить иммерсивный спектакль по драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарат». Это не просто представление, а целое событие, полное эмоций и впечатлений!
Все эти сюрпризы уже входят в стоимость билета!
Порадуйте свою вторую половинку и создайте незабываемые воспоминания в самый женский день в году. Ждём вас 7 марта на драматично-красивом «Маскараде»!
Важно: Чем ближе к мероприятию, тем выше будет цена билета. Успейте спланировать свой досуг по самой приятной цене!