Спектакль Маскарад

Театрально-танцевальный вечер в честь Женского дня

Приглашаем вас на уникальный театрально-танцевальный вечер в честь самого утончённого праздника в году! 8 марта мы подарим вам возможность посетить иммерсивный спектакль по драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарат». Это не просто представление, а целое событие, полное эмоций и впечатлений!

Что вас ждет

Иммерсивный спектакль с захватывающим сюжетом.

Живой вокал и зажигательная дискотека после спектакля.

Праздничный ужин для наслаждения.

Красивая фотозона и невероятная атмосфера вечера.

Розыгрыш сертификатов в популярный салон парфюмерии и косметики среди гостей.

Дамам, пришедшим в карнавальных масках, будет предложен коктейль в подарок.

Все эти сюрпризы уже входят в стоимость билета!

Подарите незабываемые впечатления

Порадуйте свою вторую половинку и создайте незабываемые воспоминания в самый женский день в году. Ждём вас 7 марта на драматично-красивом «Маскараде»!

Важно: Чем ближе к мероприятию, тем выше будет цена билета. Успейте спланировать свой досуг по самой приятной цене!