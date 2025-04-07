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Маскарад
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Спектакль Маскарад

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Продолжительность 2 часа 35 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Маскарад» М. Ю. Лермонтова: Вечная Любовь и Драма на Сцене НЭТа

Спектакль «Маскарад» — один из самых легендарных проектов театра НЭТ, который радует зрителей с 1993 года и по сей день неизменно собирает аншлаги. Его уникальная атмосфера создана благодаря изысканным костюмам, блестящей хореографии, изумительной музыке и феерическим эффектам.

Современная Трактовка Классики

Любовная драма лермонтовских героев Арбенина и Нины получает в этом спектакле глубоко человечную и актуальную трактовку. Арбенин, наделенный мятежным духом, живет по законам своего времени. Его стремление защитить честь и достоинство приводит к трагическим последствиям: ослепленный ревностью и самолюбием, он совершает убийство любимой жены.

Интересные Факты

  • Спектакль «Маскарад» был поставлен по пьесе Михаила Лермонтова, написанной в 1835 году.
  • Костюмы были разработаны известным художником, что придает спектаклю особую визуальную привлекательность.
  • Музыка для спектакля написана специально для этой постановки, что делает ее уникальной.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр театрального искусства! Приходите на «Маскарад», чтобы погрузиться в мир страсти, ревности и глубоких человеческих эмоций.

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Олег Алексеев
Виолетта Койфман
Анастасия Фролова
Виталий Мелешников
Марина Алексеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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