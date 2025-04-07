Спектакль «Маскарад» — один из самых легендарных проектов театра НЭТ, который радует зрителей с 1993 года и по сей день неизменно собирает аншлаги. Его уникальная атмосфера создана благодаря изысканным костюмам, блестящей хореографии, изумительной музыке и феерическим эффектам.
Любовная драма лермонтовских героев Арбенина и Нины получает в этом спектакле глубоко человечную и актуальную трактовку. Арбенин, наделенный мятежным духом, живет по законам своего времени. Его стремление защитить честь и достоинство приводит к трагическим последствиям: ослепленный ревностью и самолюбием, он совершает убийство любимой жены.
Не упустите возможность увидеть этот шедевр театрального искусства! Приходите на «Маскарад», чтобы погрузиться в мир страсти, ревности и глубоких человеческих эмоций.