«Маскарад» М. Ю. Лермонтова: Вечная Любовь и Драма на Сцене НЭТа

Спектакль «Маскарад» — один из самых легендарных проектов театра НЭТ, который радует зрителей с 1993 года и по сей день неизменно собирает аншлаги. Его уникальная атмосфера создана благодаря изысканным костюмам, блестящей хореографии, изумительной музыке и феерическим эффектам.

Современная Трактовка Классики

Любовная драма лермонтовских героев Арбенина и Нины получает в этом спектакле глубоко человечную и актуальную трактовку. Арбенин, наделенный мятежным духом, живет по законам своего времени. Его стремление защитить честь и достоинство приводит к трагическим последствиям: ослепленный ревностью и самолюбием, он совершает убийство любимой жены.

Интересные Факты

Спектакль «Маскарад» был поставлен по пьесе Михаила Лермонтова, написанной в 1835 году.

был поставлен по пьесе Михаила Лермонтова, написанной в 1835 году. Костюмы были разработаны известным художником, что придает спектаклю особую визуальную привлекательность.

Музыка для спектакля написана специально для этой постановки, что делает ее уникальной.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр театрального искусства! Приходите на «Маскарад», чтобы погрузиться в мир страсти, ревности и глубоких человеческих эмоций.