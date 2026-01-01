Новогодняя ёлка в Нижегородском цирке

С 20 декабря в Нижегородском цирке стартует незабываемое новогоднее шоу «Маска или приключения ёлочных игрушек». Это захватывающее цирковое представление перенесёт зрителей в атмосферу новогоднего волшебства, где знакомые ёлочные игрушки оживут на манеже!

Спасение волшебной маски

В центре сюжета — спасение МАСКИ, символа главного зимнего праздника. Эта маска из поколения в поколение знаменует наступление Нового года и запускает куранты ровно в полночь. Однако злой Ледяной Принц украл и разбил её. Главные герои сказки, пират и его верный друг попугай, отправляются на поиски!

Друзья и приключения

На своём пути они встретят добрых ёлочных игрушек и других жителей еловых веток, которые помогут в нелёгком спасении Нового года. Вместе с пиратом и попугаем зрители познакомятся с яркими фейерверками, мерцающими гирляндами и шестеренками часовых механизмов. Среди них окажутся и полосатые хищники, и волшебные птицы!

Приглашаем вас на новогоднее шоу

Однако без вашей помощи героям не справиться! Присоединяйтесь к этому увлекательному новогоднему приключению и помогите спасти волшебную маску. В вашем сердце есть место для чудес – откройте его вместе с нами!

Дети до 3 лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного места и только при предъявлении оригинала свидетельства о рождении. Если ребенку уже исполнилось 3 года — приобретается билет по цене взрослого.