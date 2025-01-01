Меню
Машинистки
Киноафиша Машинистки

Спектакль Машинистки

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Мюррея Шизгала

Этот спектакль, созданный по сюжету известного американского драматурга Мюррея Шизгала, автора бродвейского бестселлера Тутси, погружает зрителей в мир, где за один день раскрываются судьбы двух персонажей.

Жизнь за один день

Главные герои проводят свое существование в офисе, который становится ареной для яркой демонстрации страхов и конфликтов современного "корпоративного" общества. Именно здесь в простых диалогах звучат сложные идеи и смыслы, которые делают отношения между героями поистине многогранными.

Абсурдистский театр

Шизгал считается родоначальником нового витка абсурдистского театра. Именно через повседневные разговоры и реализм ситуации он заставляет зрителя задуматься о глубоких и иногда неприятных истинах отношений в сегодняшнем мире.

Не упустите возможность увидеть это произведение, которое как нельзя лучше отражает реалии нашего времени, и насладиться тем, как талантливо автор передает все нюансы человеческого поведения.

Режиссер
Илья Смилга
В ролях
Валентин Корнезо
Надежда Карпович

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
20:00 от 600 ₽

Фотографии

Машинистки Машинистки Машинистки Машинистки Машинистки Машинистки Машинистки

