Спектакль Машинистки

Спектакль по пьесе Мюррея Шизгала

Этот спектакль, созданный по сюжету известного американского драматурга Мюррея Шизгала, автора бродвейского бестселлера Тутси, погружает зрителей в мир, где за один день раскрываются судьбы двух персонажей.

Жизнь за один день

Главные герои проводят свое существование в офисе, который становится ареной для яркой демонстрации страхов и конфликтов современного "корпоративного" общества. Именно здесь в простых диалогах звучат сложные идеи и смыслы, которые делают отношения между героями поистине многогранными.

Абсурдистский театр

Шизгал считается родоначальником нового витка абсурдистского театра. Именно через повседневные разговоры и реализм ситуации он заставляет зрителя задуматься о глубоких и иногда неприятных истинах отношений в сегодняшнем мире.

Не упустите возможность увидеть это произведение, которое как нельзя лучше отражает реалии нашего времени, и насладиться тем, как талантливо автор передает все нюансы человеческого поведения.