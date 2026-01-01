Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Машина едет к морю
Киноафиша Машина едет к морю

Спектакль Машина едет к морю

Постановка
Особняк 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Коллизия отцов и детей на сцене театра «Особняк»

«Машина едет к морю» — это трагифарсовый спектакль, который на стыке комедии и драмы исследует вечную коллизию «отцов и детей». В основе пьесы лежит история о слепом старике и его замкнутом внуке Викторе, которые мечтают о приключениях, не покидая свой заброшенный дом. Их жизнь меняется, когда к ним навестить приходит сосед-дворник Борис.

Сюжет

Главные герои — старик, Виктор и Борис — постоянно обсуждают идеальное существование и мечтают о невероятных приключениях, но сами не предпринимают шагов к осуществлению своих мечт. В один момент открывается тайна, которая меняет их жизнь и заставляет их взглянуть на свои мечты и реальность по-новому.

Творческая команда

Театр «Особняк» продолжает свою традицию создания глубоких и ироничных спектаклей, помогающих зрителям осмыслить свою жизнь. В этом спектакле актерский тандем Дмитрия Поднозова и Алисы Олейник, известный по работам в «Барьер» и «Корабль Экзюпери», дополняет актер театра и кино, ученик Льва Додина — Анатолий Хропов.

Что ожидать

«Машина едет к морю» предлагает зрителям смешанную с грустью историю, в которой присутствует настоящая мужская романтика. Это спектакль о мечтах, неудавшихся планах и неожиданно открывающихся истинах, которые заставляют взглянуть на жизнь с новой стороны.

Приглашаем вас на спектакль, который подарит смешанные эмоции и заставит задуматься о своем месте в жизни.

Режиссер
Алексей Янковский
В ролях
Дмитрий Поднозов
Анатолий Хропов
Алиса Олейник

Фотографии

Машина едет к морю Машина едет к морю Машина едет к морю Машина едет к морю Машина едет к морю Машина едет к морю Машина едет к морю Машина едет к морю Машина едет к морю Машина едет к морю Машина едет к морю
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше