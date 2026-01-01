Коллизия отцов и детей на сцене театра «Особняк»

«Машина едет к морю» — это трагифарсовый спектакль, который на стыке комедии и драмы исследует вечную коллизию «отцов и детей». В основе пьесы лежит история о слепом старике и его замкнутом внуке Викторе, которые мечтают о приключениях, не покидая свой заброшенный дом. Их жизнь меняется, когда к ним навестить приходит сосед-дворник Борис.

Сюжет

Главные герои — старик, Виктор и Борис — постоянно обсуждают идеальное существование и мечтают о невероятных приключениях, но сами не предпринимают шагов к осуществлению своих мечт. В один момент открывается тайна, которая меняет их жизнь и заставляет их взглянуть на свои мечты и реальность по-новому.

Творческая команда

Театр «Особняк» продолжает свою традицию создания глубоких и ироничных спектаклей, помогающих зрителям осмыслить свою жизнь. В этом спектакле актерский тандем Дмитрия Поднозова и Алисы Олейник, известный по работам в «Барьер» и «Корабль Экзюпери», дополняет актер театра и кино, ученик Льва Додина — Анатолий Хропов.

Что ожидать

«Машина едет к морю» предлагает зрителям смешанную с грустью историю, в которой присутствует настоящая мужская романтика. Это спектакль о мечтах, неудавшихся планах и неожиданно открывающихся истинах, которые заставляют взглянуть на жизнь с новой стороны.

Приглашаем вас на спектакль, который подарит смешанные эмоции и заставит задуматься о своем месте в жизни.