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Машенька и Медведь
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Киноафиша Машенька и Медведь

Спектакль Машенька и Медведь

Постановка
Московский открытый театр кукол 0+
Режиссер Владимир Гусаров
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Старинная русская сказка в кукольном исполнении

Эта сказка рассказывает о маленькой девочке Маше, которая, отправившись в лес за грибами и ягодами, заблудилась. В лесной глуши, среди деревьев и туманов, она находит избушку, в которой живет Медведь. История наполнена тайнами и волшебством, характерными для русских народных сказок, где природа и ее обитатели становятся не просто фоном, а важными участниками событий.

Знакомство с Медведем и лесными чудесами
Маша, оказавшись в доме Медведя, сталкивается с различными испытаниями и приключениями. Медведь в этой сказке не просто лесной зверь — он хранитель лесных тайн, добрый, но суровый в своей роли защитника лесного мира. Девочка, попав в его дом, открывает для себя чудеса, которые может предложить лес, а также учит зрителей ценить дружбу и взаимопомощь.

Эта сказка — классический пример народной мудрости, где добро всегда побеждает зло, а волшебство леса раскрывает неожиданные пути к спасению и счастью.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 1000 ₽
10 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 1000 ₽
14 сентября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
11:00 от 1000 ₽

Фотографии

Машенька и Медведь Машенька и Медведь Машенька и Медведь

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