Машенька и медведь
Киноафиша Машенька и медведь

Спектакль Машенька и медведь

Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказочная история Машеньки в Красноярском театре кукол

В Красноярском театре кукол состоится премьера спектакля, основанного на русской народной сказке. Главная героиня, маленькая Машенька, умеющая делать много полезных домашних дел, заблудилась в лесу и нашла избушку, в которой живет медведь с пораненной лапой.

Сюжет и персонажи

Машеньке всего несколько лет, но она уже умеет прибраться в доме, испечь пирожки и даже сшить штаны. Однажды, гуляя с подружками в лесу, она заблудилась и наткнулась на сказочную избушку. Проведя в ней уборку, Машенька сталкивается с огромным и грозным медведем. Его рычание способно напугать, но именно в этот момент проявляются истинные качества Машеньки—смелость и находчивость.

Уроки, которые стоит извлечь

Спектакль не просто развлекает; он учит детей верить в себя и искать выход из любой проблемы. История Машеньки напоминает о важности стойкости и изобретательности даже в самых непростых ситуациях.

Награды и достижения

Спектакль был поставлен в 1991 году и уже тогда заслужил диплом на Международном фестивале театров кукол в Мистельбахе (Австрия). В 1996 году представление гастролировало в Северном Рейне-Вестфалии (Германия), а в 1999 году принимало участие в Международном фестивале театров кукол в Лингене (Германия). В 2000 году спектакль был награжден Почетной грамотой Президиума Верховной Рады автономной Республики Крым на Международном фестивале кукол в Симферополе.

Не упустите возможность посетить этот уникальный спектакль, который подарит зрителям множество эмоций и полезные уроки!

Купить билет на спектакль Машенька и медведь

Апрель
12 апреля воскресенье
11:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽

