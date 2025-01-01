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Машади Ибад
Киноафиша Машади Ибад

Спектакль Машади Ибад

Постановка
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева 12+
Режиссер Абунавас Гусейнов
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Веселая комедия «Мешади Ибад» на сцене Лакского театра

Лакский театр им. Э. Капиева представляет музыкальную комедию (оперетту) «Мешади Ибад» азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова. Режиссер Абунавас Гусейнов создал яркое и запоминающееся представление, которое уже завоевало симпатии зрителей.

Сюжет и атмосфера

Эта солнечная комедия полна восточных шуток и остроумия. Она рассказывает о приключениях купца Мешади Ибада, который решает купить любовь молодой красавицы. Однако на его пути возникают комические ситуации и забавные недоразумения, которые не оставят равнодушными зрителей.

Музыка и танцы

«Мешади Ибад» — это не только увлекательный сюжет, но и великолепная музыка, которая отражает традиции восточной классической музыки. Зрителей ожидают красочные свадебные танцы и ритуальные обряды, которые создают неповторимую атмосферу восточного праздника.

Премьера и отзывы

Премьера спектакля уже состоялась, и зрители отметили его яркую сценографию и талантливую игру актеров. «Мешади Ибад» — это отличный выбор для тех, кто хочет насладиться качественным театральным искусством и хорошим настроением.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию на сцене Лакского театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 1 августа
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева Махачкала, Расула Гамзатова, 38
18:30 от 500 ₽

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