Новогодние чудеса в Детском музыкальном театре «Зазеркалье»

Детский музыкальный театр «Зазеркалье» приглашает зрителей на спектакль, который расскажет о девочке Маше и её игрушечном гномике. Оба они мечтают о новогодних чудесах, и в их истории происходит встреча с волшебными гномами и неожиданная гостья на празднике.

Маша с нетерпением ждет чудесного Нового года. Но не только она мечтает об этом — её игрушечный гномик также полон надежд и ожиданий. Чудеса не заставят себя долго ждать! Если постараться, то им удастся встретить Новый год в мире сказочных гномов, где будет весело и чудесно.

Кто же получит подарки — Маша или гномы? И какая сказочная гостья посетит их на празднике? Ответы на эти вопросы вы сможете узнать, если придете на спектакль!

Новогодние развлечения перед спектаклем

Прежде чем у вас появится возможность насладиться представлением, в фойе театра вас ждут игры, загадки и новогодние песенки. Это отличная возможность окунуться в атмосферу праздника еще до начала спектакля!