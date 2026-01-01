Оповещения от Киноафиши
12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Маши Шейх: «белый» вечер эмоций

В этот вечер состоится сольный концерт Маши Шейх — талантливой авторы и исполнительницы, чье творчество уже завоевало сердца тысяч поклонников. Концерт, получивший название «белый», символизирует чистоту и светлые эмоции, которые дарит её музыка. Официальный дресс-код вечера — белый цвет, что дополнительно создаст атмосферу единства и радости.

Голос Маши представляет собой уникальный сплав энергии и нежности. Её чувственная манера исполнения завлекает зрителей, создавая ощущение искреннего диалога между артисткой и аудиторией. В этом концерте Маша подготовила особую программу, включающую полюбившиеся хиты, такие как «Босая», «Мама, я танцую», «Половина сердца» и «Тихая гавань». Эти песни прозвучат вместе с Евой Власовой, добавляя ещё больше ярких эмоций в вечер.

Не забудьте приготовить свои самые эффектные белые наряды и стать частью этого незабываемого события. Мы ждем вас на концерте с Машей Шейх!

Май
24 мая воскресенье
19:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 1800 ₽

