Маша Шейх

О концерте

Концерт Маши Шейх: вечер эмоций и музыки

В этот вечер пройдет сольный концерт Маши Шейх — талантливой авторки и исполнительницы, которая уже покорила сердца тысяч слушателей. Концерт получил название «красный», что является не только официальным дресс-кодом мероприятия, но и символом тех ярких эмоций и переживаний, которые дарит её музыка.

Голос Маши — это уникальный сплав энергии и нежности. Её чувственная манера исполнения создает эффект полного единения между сценой и залом, формируя ощущение искреннего диалога со зрителями.

Особая программа для зрителей

На концерте Маша подготовила для вас особую программу, в которую войдут полюбившиеся хиты, такие как «Босая», «Мама, я танцую», «Половина сердца» и «Тихая гавань», исполненные в дуэте с Евой Власовой. Кроме того, зрителей ждут и новые композиции.

Готовьте красные наряды!

Не забудьте подготовить свои самые смелые красные наряды — этот вечер обещает стать незабываемым! Ждем вас на концерте Маши Шейх — месте, где музыка и эмоции встретятся в ярком и красочном формате.

Купить билет на концерт Маша Шейх

Май
23 мая суббота
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2000 ₽

