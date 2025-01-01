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Маша Шейх
Киноафиша Маша Шейх

Маша Шейх

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт Маши Шейх

Приглашаем вас на захватывающий сольный концерт талантливой певицы и композитора Маши Шейх! Она известна своими яркими хитами, такими как «Мама, я танцую» и «Босая». Маша не только автор популярных песен, но и продюсер, который смог завоевать сердца миллионов слушателей.

Краткая биография

С 2016 по 2022 год Маша Шейх была сопродюсером и участницей успешного музыкального дуэта #2Маши. Этот период стал важным этапом в её карьере, который помог ей раскрыть свой творческий потенциал и наработать опыт на сцене.

Что ожидать от концерта?

На концерте вы сможете услышать не только уже знакомые хиты, но и новые композиции, которые Маша приготовила специально для своих поклонников. Атмосфера вечера обещает быть яркой и насыщенной, наполненной энергией и эмоциями.

Интересные факты

Маша Шейх активно экспериментирует с музыкальными стилями, объединяя поп, электронную музыку и элементы фолка. Её творческий путь вдохновляет молодых исполнителей, а также радует преданных фанатов. Не упустите шанс увидеть её живьём!

Ждем вас на концерте! Это будет незабываемый вечер, наполненный музыкой и эмоциями.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 4 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 5 ноября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 4000 ₽

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